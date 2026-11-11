Bocancii noi ai Armatei ajung cu porția. Banii pentru doar 5.000 de militari

MApN a încheiat un acord pentru achiziția a 10.063 de perechi de bocanci noi, destinați militarilor români. Dintre acestea, doar 2.263 de perechi ar urma să fie livrate înainte de parada de Ziua Națională, iar restul până la sfârșitul anului. Achiziția vine la aproape trei ani după ce conducerea Armatei a promis înlocuirea bocancilor de iarnă, despre care militarii spun că sunt incomozi și le provoacă răni, potrivit Libertatea.

Acordul a fost semnat pe 15 octombrie cu Marisdal Shoes, o companie din județul Suceava specializată în producția de încălțăminte. Contractul prevede furnizarea a patru modele de bocanci, două pentru sezonul cald și două pentru iarnă. Din totalul de 10.063 de perechi, 2.263 trebuie să ajungă la militari înainte de 1 Decembrie, iar celelalte 7.800 până la finalul anului 2026. Valoarea acordului nu este publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP).

Cantitatea contractată ar permite echiparea a aproximativ 5.000 de militari, în condițiile în care fiecare primește anual două perechi, una de vară și una de iarnă. Asta înseamnă mai puțin de 10% dintre soldații, subofițerii și ofițerii Armatei Române. Pentru ceilalți militari, înlocuirea echipamentului rămâne incertă.

„Pentru restul, când om avea bani”, a declarat o sursă din MApN pentru Libertatea.

Problema bocancilor militari nu este nouă. În timp ce modelele de vară sunt mai ușoare și mai flexibile, cele de iarnă sunt confecționate, în multe cazuri, din piele groasă și rigidă. Militarii se plâng că încălțămintea le provoacă răni, mai ales în timpul exercițiilor și marșurilor lungi. Un soldat a descris bocancii de iarnă drept „sunt distrugători de picioare”. Pentru a evita disconfortul, unii militari au ajuns să improvizeze, folosind inclusiv absorbante pentru a-și proteja picioarele. Alții preferă să își cumpere bocanci din comerț, pentru care plătesc cel puțin 500 de lei.

Armata a promis bocanci mai buni încă din 2024

În februarie 2024, la începutul mandatului său, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, anunța că problema încălțămintei va fi rezolvată într-un an.

„În maximum un an, o să avem un alt bocanc, care va fi mult mai bun decât cel actual”, declara generalul într-un interviu pentru Europa Liberă.

Acesta recunoștea că încălțămintea pentru sezonul rece creează cele mai multe probleme, precizând că „bocancul de iarnă este cel care provoacă mai multe neplăceri militarilor români”. De atunci, Armata a testat mai multe modele noi, pe care le-a distribuit unor militari pentru a le verifica în condiții reale de utilizare. Cu toate acestea, înlocuirea bocancilor vechi a întârziat.

Între timp, MApN a continuat să achiziționeze și modelele anterioare. Potrivit unei analize Libertatea, între aprilie 2025 și primăvara anului 2026 au fost încheiate 17 înțelegeri contractuale cu Marisdal Shoes, pentru achiziții de încălțăminte în valoare de aproape 140 de milioane de euro. O parte dintre aceste achiziții au fost destinate rezerviștilor care au participat la exercițiile de mobilizare MOBEX. Zeci de mii de persoane au primit echipament militar, inclusiv bocanci. În eventualitatea unei mobilizări, rezerviștii ar urma să folosească aceleași uniforme și aceeași încălțăminte primite în timpul exercițiilor.