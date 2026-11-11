Pizza, mărul discordiei dintre Rusia și Italia. Kremlinul vrea să o interzică în școli

Pizza a devenit subiectul unei dispute neașteptate între Rusia și Italia. Autorități apropiate Kremlinului susțin eliminarea preparatului italian din cantinele școlare, pe motiv că ar afecta sănătatea copiilor și ar îndepărta tinerii de tradițiile culinare rusești. Propunerea a provocat reacții puternice în Italia, unde inclusiv ministrul Agriculturii a intervenit pentru a apăra celebrul preparat.

De ce vor rușii să interzică pizza în școli

Inițiativa a fost lansată de Vitali Borodin, un activist apropiat Kremlinului și conducătorul unei organizații care se ocupă de securitate și combaterea corupției.

Acesta consideră că pizza nu reprezintă doar un aliment, ci și o formă de influență culturală occidentală asupra societății ruse. Borodin a descris preparatul drept „soft power într-o cutie de carton”, potrivit agenției italiene ANSA.

Activistul susține că mulți copii ruși au ajuns să prefere preparatele de tip fast-food în locul mâncărurilor tradiționale. El a invocat inclusiv faptul că Italia se află pe lista statelor considerate neprietenoase de Moscova, din cauza sprijinului acordat Ucrainei. Propunerea a fost susținută ulterior de Elena Iampolskaia, consilieră a președintelui Vladimir Putin.

Aceasta consideră că pizza nu este potrivită pentru meniurile din instituțiile de învățământ, deoarece nu ar aduce beneficii sănătății elevilor. Consiliera a susținut și că școlile și grădinițele publice trebuie să respecte politicile statului, inclusiv pe cele care urmăresc promovarea tradițiilor naționale. Deocamdată, interzicerea pizzei rămâne o propunere. Nu a fost anunțată o decizie oficială privind eliminarea preparatului din toate cantinele școlare.

Italia reacționează: „E o nebunie”

Inițiativa din Rusia a stârnit reacții în Italia, unde pizza este unul dintre cele mai cunoscute simboluri gastronomice. Gino Sorbillo, unul dintre cei mai apreciați maeștri pizzaioli din Napoli, a calificat propunerea drept o nebunie. Acesta a anunțat că intenționează să pregătească o pizza specială pentru Rusia, ca răspuns la controversă.

Și ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a criticat inițiativa. Oficialul a apărat pizza, despre care a spus că poate reprezenta un aliment sănătos. El a atras atenția și asupra faptului că majoritatea pizzei comercializate în Rusia este, cel mai probabil, produsă chiar pe teritoriul acestei țări.

Lollobrigida a declarat că rușii fac deja numeroase lucruri greșite și că interzicerea pizzei ar reprezenta încă o decizie neinspirată.

Specialiștii explică dacă pizza este sănătoasă pentru copii

În disputa dintre cele două țări au intervenit și specialiștii italieni în alimentație.

Societatea Italiană pentru Medicina Mediului (SIMA) a explicat că pizza poate face parte dintr-un meniu școlar echilibrat, dacă este preparată cu ingrediente de calitate și servită în cantități potrivite vârstei copiilor.

Alessandro Miani, președintele organizației, a oferit exemplul unei pizza Margherita, preparată din roșii, mozzarella, ulei de măsline extravirgin și o cantitate redusă de sare. Potrivit specialistului, aceasta poate reprezenta o opțiune pentru prânz atunci când este însoțită de legume proaspete, fructe și apă.

Experții subliniază că sănătatea copiilor depinde de calitatea ingredientelor, de dimensiunea porțiilor și de diversitatea alimentelor consumate, nu doar de denumirea unui preparat.

Pizza, în centrul unei dispute culturale

Controversa depășește însă problema alimentației. În Rusia, inițiativa este legată și de promovarea valorilor tradiționale și de limitarea influențelor occidentale.

Susținătorii interdicției vor ca elevii să redescopere preparatele specifice bucătăriei rusești, în timp ce reprezentanții gastronomiei italiene consideră că cele două obiective nu se exclud reciproc.

Antonio Pace, președintele Asociației pentru Adevărata Pizza Napolitană, a cerut încetarea disputelor și a amintit că pizza ar trebui să fie un simbol al apropierii dintre oameni.