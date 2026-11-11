Reducerea TVA la alimente, între dorința ministrului Agriculturii și calculele de la Finanțe. Ce spune Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reacționează la propunerea de reducere a TVA la alimente de la 11% la 9%, lansată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Deși măsura ar putea reduce presiunea asupra bugetelor familiilor, Nazare avertizează că orice modificare fiscală trebuie analizată cu atenție, pentru a nu pune în pericol echilibrul bugetar al României.

Nazare: Reducerea TVA trebuie cântărită foarte atent

Alexandru Nazare a fost întrebat miercuri, 11 noiembrie, dacă România își permite în actualul context economic să reducă TVA la produsele alimentare.

Ministrul Finanțelor nu a respins propunerea, dar nici nu și-a exprimat susținerea pentru aceasta. El a explicat că fiecare membru al Guvernului vine cu propriile măsuri și priorități, însă toate trebuie analizate și din perspectiva efectelor asupra bugetului.

„Să vorbim despre creșterea sau despre scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Digi24.

Ministrul a precizat că solicitările venite din partea colegilor săi de cabinet pot fi justificate, însă aplicarea acestora presupune costuri suplimentare sau venituri mai mici la bugetul de stat. În acest context, oficialul a insistat asupra necesității de a evita noi dezechilibre financiare.

„Bugetul țării să rămână în echilibru și să nu semnalăm niciun derapaj”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Declarațiile au fost făcute după ce Senatul a respins moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa.

Florin Barbu cere revenirea la TVA de 9% pentru alimente

Propunerea a venit luni din partea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care consideră că actuala cotă de TVA de 11% afectează puterea de cumpărare a populației. Ministrul susține că reducerea taxei ar putea încuraja consumul și ar contribui la diminuarea presiunii asupra prețurilor alimentelor.

„Din punctul meu de vedere ar trebui scăzut și TVA-ul la alimente. Măcar la 9%, așa cum a fost înainte”, a afirmat Florin Barbu.

Oficialul PSD a explicat că Ministerul Agriculturii a transmis deja Ministerului Finanțelor mai multe propuneri economice, inclusiv măsuri destinate sprijinirii fermierilor. Una dintre acestea vizează posibilitatea ca agricultorii să cumpere motorină fără TVA și acciză direct de la pompă. În acest fel, ei nu ar mai fi nevoiți să achite inițial taxele și să aștepte ulterior recuperarea sumelor de la stat.

Ce ar însemna reducerea TVA pentru români

În prezent, alimentele care beneficiază de cota redusă sunt taxate cu 11%, după modificările fiscale intrate în vigoare la 1 august 2025. Anterior, pentru aceste produse se aplica TVA de 9%. Revenirea la vechea cotă ar putea aduce prețuri ceva mai mici la raft, dacă reducerea taxei ar fi transferată integral consumatorilor.

De exemplu, un coș de alimente care costă acum 100 de lei, cu TVA de 11% inclus, ar ajunge la aproximativ 98,20 lei dacă taxa ar coborî la 9%, iar prețul fără TVA ar rămâne neschimbat. Scăderea nu ar fi însă automată, deoarece prețurile finale sunt stabilite de comercianți și depind inclusiv de costurile de producție, transport și distribuție.

Guvernul nu a stabilit încă o decizie

Deocamdată, reducerea TVA la alimente rămâne doar o propunere. Nu există un calendar anunțat pentru aplicarea măsurii și nici o decizie oficială a Guvernului. Alexandru Nazare a precizat că discuțiile privind cea de-a doua rectificare bugetară urmează să aibă loc împreună cu miniștrii și premierul.