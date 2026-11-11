Simonis se apără după scandalul botezului: Nu este treaba gazdei cum vine un invitat îmbrăcat

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și liderul PSD Timiș, reacționează după scandalul provocat de petrecerea organizată pentru botezul celui de-al treilea copil. Evenimentul, la care au participat lideri importanți ai PSD, a atras critici pentru luxul afișat de invitați. Simonis susține că petrecerea a fost transformată într-un subiect de atac politic și că nu este responsabilitatea gazdei să controleze hainele purtate de participanți.

Simonis: „Nu este treaba gazdei cum vine un invitat îmbrăcat”

Într-o declarație acordată publicației deBanat, Alfred Simonis a criticat reacțiile apărute în spațiul public după botezul fiului său. Liderul social-democrat consideră că un eveniment de familie a fost prezentat într-o lumină negativă, în special pe rețelele sociale.

Acesta a explicat că petrecerea a fost organizată pentru a marca un moment important din viața familiei și că și-a dorit ca invitații să se simtă bine.

Simonis a respins criticile referitoare la ținutele scumpe purtate de unii participanți. Potrivit acestuia, în Banat există obiceiul ca oamenii să îmbrace cele mai bune haine atunci când merg la o petrecere, iar organizatorul nu poate decide cum se prezintă fiecare invitat.

„Așa este în Banat”, a explicat liderul PSD Timiș, care a adăugat că gazda trebuie să se preocupe de buna desfășurare a evenimentului, nu de garderoba participanților.

Simonis a contestat și informațiile vehiculate despre costurile petrecerii, susținând că în spațiul public au circulat sume nereale.

Petrecerea cu sute de invitați a provocat controverse

Botezul a avut loc pe 31 octombrie, într-o locație de lux din Timișoara, și a reunit sute de persoane. Printre invitați s-au numărat președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a fost și nașul copilului, fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și mai mulți miniștri și lideri social-democrați.

Atmosfera a fost întreținută de artiști cunoscuți, printre care Al Bano, Theo Rose și Damian Drăghici. Dincolo de invitații politici, atenția publicului s-a îndreptat spre accesoriile și ținutele purtate de unele participante.

Soția lui Sorin Grindeanu a fost fotografiată cu o geantă Chanel evaluată în presă la aproximativ 4.000 de euro. Partenera fostului premier Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, a atras atenția printr-o haină de blană despre care au apărut estimări de peste 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a contestat aceste informații. Fostul premier a susținut că haina nu este din șinșilă și că a fost cumpărată dintr-un bazar din Istanbul pentru 500 de euro.

Imaginile au provocat reacții critice, inclusiv din partea unor adversari politici, care au invocat contrastul dintre luxul afișat la eveniment și măsurile de austeritate suportate de populație.

„Un eveniment intim de familie”, spune liderul PSD

Alfred Simonis a mai explicat că a organizat, de-a lungul anilor, trei botezuri și o nuntă, fiecare cu aproximativ 400-500 de participanți, în mare parte aceleași persoane.

Potrivit acestuia, evenimentele anterioare nu au provocat controverse similare și nici nu au atras aceeași atenție din partea presei.

Social-democratul a afirmat că nu dorește să transforme botezul copilului într-o dispută cu adversarii politici. El consideră că aceștia au organizat, la rândul lor, nunți și botezuri cu numeroși invitați.