Nicușor Dan cere dovezi despre abuzurile din Justiție. O judecătoare spune că i-a trimis deja dosarul disciplinar: Cineva minte

Declarațiile președintelui Nicușor Dan, care le-a cerut magistraților dovezi concrete privind presupusele abuzuri din Justiție, au provocat reacții în sistemul judiciar. Judecătoarea Sorina Marinaș susține că i-a transmis deja documente șefului statului, fostul judecător Cristi Danileț invocă hotărârea CEDO în cazul său, iar procurorul Claudiu Sandu, membru CSM, afirmă că nu îi datorează explicații președintelui.

O judecătoare susține că i-a trimis președintelui dovezi încă din octombrie

Într-o postare pe Facebook, judecătoarea Sorina Marinaș susține că a informat Administrația Prezidențială despre presiunile la care ar fi fost supusă de Inspecția Judiciară. Potrivit acesteia, documentele au fost transmise pe 19 octombrie 2026, prin intermediul unui consilier prezidențial.

„L-am ascultat și eu pe Președintele României spunând în seara aceasta că magistrații nu l-au informat despre presiunile la care sunt supuși. Eu fiind una care l-a informat chiar pe 19 octombrie 2026, printr-un consilier, și i-am trimis și tot dosarul disciplinar”, a scris Sorina Marinaș.

Judecătoarea afirmă că respectivul consilier i-a promis că informațiile vor ajunge la șeful statului. Tocmai de aceea, spune că nu înțelege contradicția dintre răspunsul primit atunci și declarațiile președintelui.

„Deci, fie consilierul nu l-a informat «complet și corect», așa cum m-a asigurat, fie… well, cineva minte. Să vedem cine minte și de ce”, a continuat magistrata.

Ulterior, Sorina Marinaș a precizat că poate demonstra cele susținute.

„Evident că am dovezile a ceea ce susțin. Că am băgat la cap că trebuie să mergem cu «dosarul», să facem proba”, a mai transmis judecătoarea.

Ce le-a cerut Nicușor Dan magistraților care reclamă abuzuri

Președintele a fost întrebat de ce nu a intervenit public în sprijinul magistraților care au reclamat presiuni din partea Inspecției Judiciare și sancțiuni aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii. Șeful statului a explicat că a purtat discuții cu reprezentanții sistemului judiciar între decembrie 2025 și februarie 2026. Ulterior, criza politică a împiedicat continuarea dialogului.

„Am avut un dialog în decembrie 2025-februarie 2026 cu magistrații, după asta am intrat cu toții într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. De ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat, că au fost șicanați de Inspecția Judiciară sau CSM, acum că nu mai discutăm de majorități și avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că există probleme în activitatea Inspecției Judiciare. El a făcut referire și la încrederea scăzută a românilor în sistemul judiciar.

„Eu am criticat foarte des Inspecția Judiciară, nu am o analiză amănunțită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% în Justiție și dacă IJ este acel organ al sistemului de justiție care ar trebui să ne dea nouă garanția că sistemul merge bine înseamnă, logic, că e o problemă cu Inspecția Judiciară”, a spus președintele.

Nicușor Dan a insistat însă că are nevoie de exemple documentate pentru a putea solicita verificarea unor situații.

„Ceea ce nu avem în Justiție, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare. Un document cu treizeci de abuzuri sau douăzeci de abuzuri ale IJ pe care cineva să le sistematizeze și să spună asta e situația. Dați-mi dumneavoastră situația lor, nume și prenume, dați-mi nume și prenume, astfel încât eu să cer dosarul”, a afirmat șeful statului.

În timpul interviului au fost amintite inclusiv cazurile judecătorilor Laurențiu Beșu și Sorina Marinaș, vizați de proceduri disciplinare. Președintele a spus că nu cunoaște în detaliu situația acestora și că o dezbatere trebuie să pornească de la documente, nu doar de la declarații publice.

Cristi Danileț invocă hotărârea CEDO. Un membru CSM refuză să ofere explicații

Fostul judecător Cristi Danileț a reacționat și el la solicitarea președintelui, prezentând propriul caz disciplinar, care a ajuns până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„Domnule președinte Nicușor Dan, vă dau eu ce ați cerut public de la Recorder”, a transmis Danileț într-o postare pe Facebook.

Fostul magistrat a reamintit că, în ianuarie 2019, a făcut declarații publice în favoarea reformei Justiției. În lunile următoare, Inspecția Judiciară l-a cercetat disciplinar pentru opiniile exprimate. În iunie 2019, CSM a decis sancționarea sa, iar în mai 2020 Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut măsura. Danileț a contestat sancțiunea la CEDO, care, în februarie 2024, a constatat încălcarea drepturilor sale de către statul român. Potrivit fostului judecător, hotărârea a fost confirmată de Marea Cameră în decembrie 2025. Acesta susține că situația sa reprezintă un exemplu documentat de sancționare a unui magistrat pentru opiniile exprimate public.

Danileț a criticat și faptul că persoane pe care le consideră responsabile pentru sancționarea sa ocupă în continuare funcții de conducere în Justiție.

„O parte dintre cei care au greșit sunt azi încă în sistem și încă la vârful ei: președintele ÎCCJ și directorul INM. Ce faceți acum, domnule președinte? Aveți nume, date, instituții și greșelile comise. Negru pe alb și indiscutabile”, a scris fostul judecător.



O altă reacție a venit din partea procurorului Claudiu Sandu, membru al CSM. Acesta a respins ideea că magistrații care au semnalat probleme în sistem ar trebui să îi ofere explicații suplimentare președintelui. Sandu susține că demersurile lor au urmărit apărarea dreptății, nu obținerea unor avantaje politice.

„Eu nu mă simt dator să prezint domnului președinte nicio explicație. Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați și pe care au fost clătite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora”, a transmis Claudiu Sandu.

Procurorul și-a exprimat și nemulțumirea față de rezultatele încercărilor de reformare a sistemului judiciar.