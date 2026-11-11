De ce vrea din nou Tribunalul București să-l scoată pe Călin Georgescu din arestul preventiv. Ce arată motivarea instanței

Tribunalul București a motivat hotărârea de luni prin care a înlocuit măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este vizat de o anchetă pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Judecătorul a explicat raționamentul din spatele deciziei, confirmând că arestul la domiciliu reprezintă o măsură „deopotrivă necesară și suficientă” în stadiul actual al anchetei penale.

Conform unor surse judiciare citate de Antena 3, magistratul a reținut în motivare faptul că „pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat”. Astfel, noua măsură preventivă este considerată aptă să asigure derularea optimă a procesului penal și să prevină sustragerea inculpatului de la urmărire.

Suspiciuni de înșelăciune, fără probe privind încasarea banilor

Instanța subliniază clar că există o „suspiciune rezonabilă” privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna societății Real Concrete Land SRL, reprezentată legal de Răzvan Leu. Cu toate acestea, judecătorul punctează lipsa probelor directe privind foloasele patrimoniale.

Magistratul a precizat că nu există nicio dovadă că inculpatul Călin Georgescu ar fi primit, direct sau prin interpuși, vreun folos patrimonial. Traseul banilor, urmărit prin comisii rogatorii, a dus către alte destinații.

Datele bancare venite din Elveția au demonstrat că sumele depuse ca garanție de Răzvan Leu au ajuns la alți suspecți din dosar. Aproximativ 53.700 de euro i-au revenit italianului Massimiliano Arena. Ionel Rusen a încasat circa 6.000 de euro, iar soția sa a primit aproape 158.500 de euro.

Motivarea instanței consemnează și unele tranzacții controversate care leagă părțile din dosar. Deși respinge acuzațiile, Călin Georgescu i-a transmis lui Răzvan Leu suma de 118.000 de lei, operațiune realizată prin intermediul socrului său în octombrie 2023. Anterior, în mai 2022, Ionel Rusen îi virase lui Georgescu 900.000 de lei. Cu toate acestea, judecătorul nu a găsit indicii care să ateste că inculpatul a încercat să obstrucționeze ancheta penală sau că ar fi aplicat schema de înșelăciune și altor victime.

Miza deciziei la Curtea de Apel București

Decizia Tribunalului București nu este definitivă.

„S-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Totodată, s-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.C., dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”, menționează hotărârea Tribunalului.

Parchetul a contestat deja soluția, iar decizia finală va fi pronunțată de magistrații de la Curtea de Apel București. Până la soluționarea contestației, Călin Georgescu rămâne în arestul Poliției Capitalei, unde se află închis din data de 29 septembrie. Toate deciziile favorabile obținute anterior la Tribunal au fost anulate sistematic de instanța ierarhic superioară.

Cum s-a derulat schema presupusei înșelăciuni

Dosarul penal a fost deschis pe baza denunțului formulat de omul de afaceri Răzvan Leu, din județul Buzău. Acestuia i s-a propus intrarea într-o afacere cu tranzacții de metale prețioase, schemă pentru care avea nevoie de o linie de credit extern în valoare de 6 milioane de euro.

Conform procurorilor, Călin Georgescu i l-a recomandat afaceristului pe Ionel Rusen. Acesta din urmă i l-a prezentat lui Leu pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-a pretins reprezentant al unei bănci din Elveția. Răzvan Leu a trebuit să achite o garanție de 1 milion de euro pentru accesarea fondurilor externe, din care 100.000 de euro ar fi urmat să susțină campania electorală prezidențială a lui Georgescu.

Ulterior, antreprenorul a fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, sub promisiunea unei dublări a plafonului de creditare până la valoarea de 15 milioane de euro. Linia de finanțare nu a mai fost deschisă, iar Răzvan Leu a reclamat un prejudiciu total nerecuperat de 1,1 milioane de euro.