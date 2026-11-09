Nou termen pentru Călin Georgescu. Instanța judecă astăzi cererea de plasare în arest la domiciliu

Tribunalul Bucureşti reia astăzi procesul în care Călin Georgescu forțează ieșirea din spatele gratiilor. El solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Avocații propun arestul la domiciliu sau plasarea sub control judiciar.

Săptămâna trecută, instanța a dispus amânarea pronunțării. Motivul a fost lipsa motivării deciziei de la Curtea de Apel Bucureşti. Acest document justifică hotărârea anterioară de prelungire a măsurii preventive.

Strategia lui Georgescu și blocajul de la Curtea de Apel

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Procurorii îl acuză de înșelarea omului de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro.

De la momentul reținerii, el a încercat constant să scape de arest. Inculpatul a obţinut decizii favorabile pe fond, la Tribunalul București. Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au anulat însă de fiecare dată aceste hotărâri.

Afacerea cu metale prețioase și creditul fals

Ancheta penală a pornit de la plângerea depusă de Răzvan Leu. Omului de afaceri i s-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase. Proiectul necesita o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-a recomandat afaceristului să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta din urmă i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena. Italianul pretindea că este reprezentantul unei bănci din Elveţia, astfel s-a creat un grup infracțional organizat.

Pentru obținerea creditului, victimei i s-a cerut o garanţie de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să finanţeze direct campania lui Georgescu la prezidenţiale, scrie adevărul.ro.

Prejudiciul final de 1,1 milioane de euro

Victima a fost convinsă ulterior să mai transfere încă 100.000 de euro. Suspecții au promis creșterea împrumutului la suma de 15 milioane de euro. Acest credit internațional nu s-a materializat niciodată.

Omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro. Până în acest moment, el nu a primit banii înapoi.