Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel

Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului are la bază „antipatia puternică” a americanilor față de Israel. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a mai menționat războiul din Iran și creșterea prețului la benzină drept cauze ale eșecului electoral.

Stefan Lupu - Reporter special
Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel

FOTO: X / New York Post

Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului are la bază „antipatia puternică” a americanilor față de Israel. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a mai menționat războiul din Iran și creșterea prețului la benzină drept cauze ale eșecului electoral.

Președintele american Donald Trump a oferit o nouă explicație pentru eșecul republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Liderul de la Casa Albă a acuzat o „antipatie puternică” a cetățenilor față de Israel. Administrația sa menține o relație strânsă cu acest stat.

Trump a analizat rezultatul alegerilor într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes. Programul a fost difuzat duminică de postul CBS News. Președintele a enumerat mai multe motive pentru această înfrângere. El a subliniat absența numelui său de pe buletinele de vot și nemulțumirea publicului față de anumiți candidați, așa cum a spus și anterior, cel puțin la adresa numelui său.

Impactul războiului și scumpirea benzinei

Un factor major în decizia alegătorilor a fost conflictul extern. Americanii au sancționat la urne războiul din Iran și consecințele acestuia.

„Nu le-a plăcut războiul. Nu le-a plăcut faptul că prețul benzinei a crescut”, a declarat Donald Trump.

Președintele a detaliat legătura făcută de alegători între scumpirea carburanților și războiul contra Iranului. El a oferit exemplul statului Iowa. Acolo, prețul benzinei a urcat de la 1,85 dolari la aproape 4 dolari pe galon.

Antipatia față de Israel și alinierea cu JD Vance

Liderul american a subliniat o problemă de percepție publică în privința politicii externe.

„Și există o antipatie puternică, incredibilă, față de Israel. Se pare că există o antipatie față de Israel”, a spus președintele.

Popularitatea personală a liderului de la Casa Albă nu a ajutat decisiv candidații partidului. Trump a organizat aproximativ 30 de mitinguri electorale în doar 28 de zile. Evenimentele au atras mii de susținători. Cu toate acestea, electoratul nu a votat în același mod pentru candidații republicani susținuți oficial.

„Unii dintre ei nu s-au bucurat de simpatia electoratului”, a recunoscut președintele SUA, conform adevărul.ro.

În același interviu, Donald Trump a validat public mesajul vicepreședintelui JD Vance. Acesta asociase direct înfrângerea republicanilor cu războiul din Iran și cu relația Washingtonului cu Israelul.

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