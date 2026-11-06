Donald Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea bursei: Tâmpocrații au avut o zi mare marți

Președintele Donald Trump a declarat că alegătorii reprezintă singurii vinovați pentru prăbușirea istorică înregistrată pe piața bursieră. Liderul de la Casa Albă a lansat un atac dur la adresa electoratului, la doar două zile după ce candidații republicani au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului la un scor istoric.

Înfrângerea politică a adus democrații la conducerea Congresului, stârnind temeri majore privind viitoarele reglementări economice, scrie Axios, citat de digi24.ro.

Reacția președintelui a fost publicată pe platforma Truth Social.

„Bursa s-a prăbușit astăzi pentru că «Tâmpocrații» au avut o zi mare marți. E atât de trist să văd asta, nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă!”, a transmis Trump.

Prăbușirea de pe Wall Street

Declanșarea panicii politice a coincis cu o cădere fără precedent pe piața de capital. Bursa din Statele Unite a suferit joi cea mai amplă corecție de o zi din perioada pandemiei de COVID-19 încoace.

Prăbușirea a fost antrenată de o vânzare masivă a acțiunilor companiilor de tehnologie implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI). Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o prăbușire de 6,4% într-o singură ședință.

Această depreciere masivă a șters 2.300 de miliarde de dolari din valoarea cumulată a giganților tehnologici. Acțiunile unor companii precum Nvidia și SpaceX s-au prăbușit cu aproape 10% în doar câteva ore.

Investitorii au reacționat astfel la rezultatele electorale, deoarece se tem că noua majoritate democrată va impune restricții stricte pentru limitarea expansiunii inteligenței artificiale. Analiștii subliniază că sectorul tehnologic traversează un test sever de încredere, investitorii punând în balanță sumele uriașe atrase și randamentul real obținut.

Efectul de domino pe piețele asiatice și europene

Șocul financiar de pe Wall Street a capătat rapid o dimensiune globală. Vineri dimineață, piețele asiatice au resimțit din plin unda de șoc.

Bursa din Japonia a consemnat cea mai amplă corecție din ultimul an, înregistrând un declin de 6%. În același timp, piața din Coreea de Sud s-a prăbușit cu aproape 9%.

„Este greu de judecat în acest moment dacă acesta este sfârșitul creșterii AI. Cheia este dacă declinul se limitează la înrăutățirea sentimentului investitorilor sau duce de fapt la o deteriorare a câștigurilor corporative”, a declarat Kazuki Sawamura, strateg la Shinkin Asset Management.

În acest climat de incertitudine, investitorii s-au orientat spre active considerate sigure. Randamentul obligațiunilor chineze pe 10 ani a coborât la un minim istoric. Pe piața materiilor prime, țițeiul Brent a crescut cu 1,8%, și a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Indicatorii de predeschidere au indicat o tendință descendentă și pentru bursele din Europa.