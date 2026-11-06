Ce vor românii de la Guvernul Niculescu. Pesimiștii îi depășesc pe optimiști când vine vorba despre economie

Crearea de locuri de muncă pentru tineri este principala prioritate pe care românii o indică pentru Guvernul Luca Niculescu. Aproape un sfert dintre cei chestionați consideră că Executivul ar trebui să se concentreze pe această problemă în următoarele șase luni. Reducerea inflației și creșterea veniturilor se află pe următoarele locuri. În același timp, românii care se așteaptă la o înrăutățire a economiei sunt mai numeroși decât cei optimiști.

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, 23,9% dintre respondenți consideră că Guvernul ar trebui să acorde prioritate creării de locuri de muncă pentru tineri. Pe locul al doilea se află reducerea inflației și a costului vieții, menționată de 19,2% dintre participanți. Creșterea veniturilor populației este principala preocupare pentru 16,4% dintre români, în timp ce 14,1% indică lupta împotriva corupției.

Alți 11,1% consideră că Executivul ar trebui să se concentreze pe reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului. Îmbunătățirea serviciilor publice, în special în sănătate și educație, este prioritară pentru 9,7% dintre respondenți.

Ce își doresc alegătorii PSD, PNL, USR și AUR de la noul Guvern

Crearea de locuri de muncă pentru tineri este menționată mai frecvent de alegătorii PSD și AUR. Astfel, 28% dintre votanții PSD și 27% dintre cei ai AUR consideră că aceasta ar trebui să fie principala preocupare a Guvernului.

Aceeași opinie este împărtășită de 44% dintre persoanele cu educație primară și de 30% dintre locuitorii din mediul rural. Ambele categorii depășesc media națională de 23,9%.

Reducerea inflației și a costului vieții preocupă în special tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii Capitalei. Dintre bucureșteni, 29% consideră că aceasta ar trebui să fie principala prioritate a Executivului.

Aceeași problemă este indicată de 26% dintre persoanele cu studii superioare și de 24% dintre angajații din sectorul public. În rândul votanților PSD, procentul este de 23%.

În schimb, creșterea veniturilor populației este susținută mai ales de alegătorii PSD, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii orașelor mici.

Datele arată că 24% dintre votanții PSD indică majorarea veniturilor drept principala prioritate. În rândul persoanelor de peste 60 de ani și al locuitorilor din orașele cu mai puțin de 90.000 de locuitori, procentul este de 21%.

Combaterea corupției ocupă un loc mai important în rândul alegătorilor PNL și USR. Aproximativ 27% dintre votanții USR consideră că aceasta ar trebui să fie principala preocupare a Guvernului, comparativ cu 19% dintre cei ai PNL.

Românii, mai degrabă sceptici în privința evoluției economiei

Sondajul arată că românii au așteptări diferite privind situația economică a țării în următoarele șase luni, sub conducerea Guvernului Luca Niculescu.

Doar 25,2% dintre respondenți cred că economia României se va îmbunătăți. În schimb, 30,5% se așteaptă la o înrăutățire a situației economice. Cea mai mare categorie, reprezentând 34,1% dintre cei chestionați, consideră că economia va rămâne la fel.

Diferențele sunt vizibile și în funcție de preferințele politice. Alegătorii PSD sunt cei mai optimiști: 47% dintre aceștia cred că situația economică se va îmbunătăți. La polul opus se află votanții AUR și USR. Aproximativ 44% dintre alegătorii AUR și 40% dintre cei ai USR se așteaptă la o deteriorare a economiei.

Pesimismul este mai ridicat și în rândul persoanelor cu vârste între 30 și 59 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

În schimb, alegătorii PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu studii superioare consideră mai frecvent că economia va rămâne la nivelul actual. Aceeași opinie este întâlnită mai des în rândul bucureștenilor și al angajaților din sectorul privat.

Date despre sondaj

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

Cercetarea a inclus 1.197 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice și chestionare online. Eroarea maximă admisă este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.