Judecătorul care l-a trimis la închisoare pe Daniel Chițoiu demisionează din conducerea Curții de Apel Pitești: Nu vă atingeți de politicieni!

Judecătorul Costin Andrei Stancu, sancționat de CSM după condamnarea fostului ministru Daniel Chițoiu la închisoare cu executare, și-a dat demisia din Colegiul de conducere al Curții de Apel Pitești. Magistratul a cerut și transferul de la secția penală la cea civilă, susținând că decizia CSM transmite un mesaj clar judecătorilor: să nu se atingă de politicieni.

„Avand în vedere soluția Secției pentru judecători a CSM, în aceasta dimineață mi-am dat demisia din Colegiul de conducere al Curții de Apel Pitești și am formulat cerere de transfer de la secția penală la sectia I civilă a Curții de Apel Pitești. În condițiile în care toți magistrații din cauză am interpretat în același mod o dispoziție legală, iar 4 judecatori din CSM au concluzionat că nu am săvârșit o abatere disciplinară, consider că nu mai pot solutiona dosare penale întrucât mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeți de politicieni!”, a transmis magistratul.

De ce au fost sancționați judecătorii care l-au condamnat pe Daniel Chițoiu

Secția pentru judecători a CSM a decis joi, 5 noiembrie, sancționarea magistraților Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitești. Cei doi au judecat apelul în dosarul fostului ministru Daniel Chițoiu, implicat într-un accident rutier produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane au murit. În primă instanță, Chițoiu primise o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare. În apel, pedeapsa a fost majorată la patru ani de închisoare cu executare.

CSM a decis retrogradarea lui Ioan Fundătureanu din gradul profesional de judecător de curte de apel în cel de tribunal. Costin Andrei Stancu a fost sancționat cu reducerea indemnizației brute lunare cu 10%, timp de un an. Consiliul a precizat că analiza disciplinară nu a vizat legalitatea condamnării sau modul în care au fost evaluate probele.

Sancțiunile au fost aplicate deoarece magistrații au invocat, printre argumentele pentru înăsprirea pedepsei, comportamentul avocaților fostului ministru. Aceștia formulaseră mai multe cereri de recuzare, solicitaseră administrarea unor probe și amenințaseră cu sesizarea Inspecției Judiciare.

În opinia CSM, conduita profesională a avocaților nu poate reprezenta un motiv pentru agravarea pedepsei aplicate unui inculpat.

Judecătorul contestă sancțiunea: „Am avut în vedere în principal cu totul alte motive”

Costin Andrei Stancu a declarat pentru G4Media că va contesta sancțiunea la ÎCCJ. Magistratul susține că tensiunile dintre avocații lui Daniel Chițoiu și instanță au apărut în timpul procesului desfășurat la Judecătoria Pitești, nu la Curtea de Apel.

„La Curtea de Apel, inculpatul și-a angajat alți avocați, cu care lucrurile au decurs normal. Conflictul avusese loc la Judecătorie”, a explicat acesta.

Judecătorul afirmă că, la stabilirea pedepsei cu executare, completul a ținut cont în principal de gravitatea accidentului și de faptul că două persoane și-au pierdut viața.

„Când am individualizat pedeapsa și am dat condamnare cu executare, noi am avut în vedere în principal cu totul alte motive decât conduita avocaților: gravitatea faptei, faptul că au murit doi oameni, ceea ce era în concordanță cu jurisprudența noastră. La accidente cu mai mulți morți, în care șoferul nu e atent la drum, cum a fost și în cazul de față, nu dăm pedepse cu suspendare. Despre conduita avocaților am scris doar două rânduri, pentru că fusese invocată în sentința de fond și trebuia să răspundem și noi la acest aspect. Dar agravarea situației inculpatului a avut în vedere alte chestiuni”, a declarat Stancu pentru G4Media.

Potrivit magistratului, inclusiv procurorii și rudele victimelor au invocat comportamentul avocaților atunci când au contestat sentința primei instanțe și au cerut o pedeapsă mai severă.