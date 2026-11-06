Scandal uriaș în județul Suceava. Drapelul național, folosit ca sac de gunoi în curtea Primăriei Bosanci

Un val de indignare s-a stârnit în rândul comunității din comuna Bosanci, județul Suceava, dar și în mediul online, după ce o fotografie devenită virală pe rețelele de socializare a surprins patru persoane folosind drapelul național al României pe post de prelată pentru transportul resturilor vegetale și a gunoiului din curtea primăriei. În urma valului de critici dure din partea cetățenilor, primarul comunei, Neculai Miron, a reacționat public exprimându-și regretul profund și încercând să clarifice circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment.

Un incident extrem de controversat a provocat reacții vehemente în mediul online și la nivel local, după ce mai multe imagini au arătat cum Simbolul Național este tratat într-un mod total inadecvat chiar în curtea unei instituții publice, conform News.ro.

În fotografiile distribuite masiv pe platformele de socializare se observă clar cum patru persoane încărcau și transportau resturi vegetale rezultate din curățenia curții Primăriei Bosanci, folosind în loc de saci sau roabe chiar drapelul tricolor.

Scena a stârnit un val rapid de critici din partea localnicilor, dar și a internauților din întreaga țară, care au condamnat ferm lipsa elementară de respect față de simbolurile statului român.

Scuzele publice ale primarului din Bosanci

În urma reacțiilor din spațiul public, edilul comunei Bosanci, Neculai Miron (membru AUR), a simțit nevoia să vină cu explicații și să își ceară scuze în mod oficial pentru situația creată. Acesta a menționat că administrația locală pregătea sediul pentru manifestările ocazionate de Ziua Națională a României de la 1 Decembrie, context în care s-a dispus schimbarea drapelelor uzate de pe clădiri.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale”, a transmis primarul Neculai Miron.

Edilul a adăugat că viceprimarul localității dăduse dispoziție clară ca steagurile vechi să fie strânse și duse temporar la punctul de colectare a materialelor textile, însă ulterior, prin inițiativa nefericită a unor lucrători, unul dintre drapele a fost luat din acel spațiu și utilizat la curățenie.

„Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a mai precizat edilul din Suceava.

Sancțiuni drastice prevăzute de legislația națională

Cadrul legal din România stabilește reguli clare și stricte în ceea ce privește raportarea cetățenilor și autorităților la simbolurile naționale.

Potrivit legislației în vigoare, toți cetățenii au obligația morală și legală de a manifesta respect deplin față de drapelul și imnul național al României, fiind interzisă comiterea oricărui act prin care s-ar aduce o ofensă sau o desacralizare acestora.

Încălcarea acestei interdicții constituie contravenție gravă și se sancționează aspru cu amenzi cuprinse între 10.000 de lei și 20.000 de lei.

Proiecte legislative recente privind protejarea Tricolorului

Subiectul respectării simbolurilor naționale a fost intens dezbătut în spațiul politic în ultima perioadă. La începutul lunii septembrie, un proiect de lege inițiat de partidul AUR și aprobat anterior de Senat a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților. Propunerea normativă urmărește înăsprirea cadrului legal privind proclamarea Zilei Drapelului Național.

Printre prevederile sale controversate se numără: