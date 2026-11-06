Suspendarea Maiei Sandu, blocată în Parlament. Partidul președintei acuză un „ordin de la Moscova”

Încercarea opoziției din Republica Moldova de a o suspenda din funcție pe președinta Maia Sandu a fost blocată de majoritatea parlamentară. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că inițiativa nu va fi inclusă pe ordinea de zi a Legislativului. Acesta susține că acuzațiile aduse șefei statului sunt nefondate și că demersul ar fi fost coordonat de la Moscova. În schimb, deputatul Ion Chicu, unul dintre inițiatori, acuză conducerea Parlamentului că nu respectă procedurile legislative.

Proiectul privind suspendarea Maiei Sandu a fost respins de Biroul permanent al Parlamentului. Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, de Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Deputații din opoziție susțin că președinta ar fi încălcat în repetate rânduri Constituția și legislația Republicii Moldova.

Grosu respinge acuzațiile și consideră că inițiativa are la bază interese politice. El susține că opoziția încearcă să o facă responsabilă pe Maia Sandu inclusiv pentru probleme care intră în atribuțiile Guvernului.

„Au pretenţii la preşedinte cu privire la toate problemele ţării. Ei fac vinovat preşedintele de orice subiect guvernamental. Mai nou, chiar şi de scumpirea gazului la nivel mondial. Cu alte cuvinte, noaptea minţii”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a precizat că opoziția are dreptul constituțional de a solicita suspendarea șefei statului. Totuși, el consideră că documentul depus nu conține argumente care să justifice o asemenea măsură.

„Însă nu putem accepta acuzaţii ruşinoase lipsite de temei doar pentru aşa e ordinul de la Moscova către semnatari. Documentul a fost analizat atent, inclusiv sub aspect juridic şi nu va fi acceptat pe agenda Parlamentului”, a afirmat Grosu, potrivit TVR Moldova.

Ion Chicu contestă decizia și cere respectarea procedurilor parlamentare

De cealaltă parte, deputatul Ion Chicu, din Blocul Alternativa, susține că proiectul trebuie examinat de Parlament, indiferent de poziția politică a majorității. Acesta afirmă că documentul a fost înregistrat oficial în Legislativ și că Maia Sandu a fost deja informată despre inițiativă.

„Dar documentul respectiv nu este trimis la PAS, documentul respectiv este înregistrat în Parlamentul R. Moldova. A intrat în procedură legislativă, a fost adus la cunoştinţă doamnei preşedintă”, a declarat Ion Chicu.

Deputatul consideră că Igor Grosu a reacționat mai degrabă în calitate de lider al PAS decât de președinte al Parlamentului. Chicu îi cere să respecte Constituția și regulamentul Legislativului și să permită examinarea proiectului.