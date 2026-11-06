Niculescu recunoaște că statul a pus piedici mediului de afaceri: Ați suportat destule schimbări de reguli venite chiar de la noi

Premierul Luca Niculescu a fost prezent vineri la Summitul Concordia 2026. Acesta subliniat necesitatea reconstrucției încrederii între autorități și mediul de afaceri.

„Este o încredere care nu se tipărește, care nu se dă printr-o ordonanță de urgență. Se câștigă greu, dar se poate pierde foarte rapid, într-o singură noapte”, a avertizat premierul.

Statul recunoaște piedicile puse mediului privat

Luca Niculescu a admis că mediul privat a avut de suferit din cauza deciziilor proaste luate de autorități. Antreprenorii au dus greul dezvoltării economice în ultimele două decenii, în ciuda piedicilor birocratice.

„Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație. Ați suportat destule schimbări de reguli venite chiar de la noi, de la stat. Iar acest lucru trebuie să îl recunoaștem onest. Și, cu toate acestea, ați continuat să investiți, să angajați, să construiți”, a declarat Niculescu.

El a subliniat că statul trebuie să creeze condiții optime pentru prosperitate, nu să intervină brutal.

„Rolul statului este, înainte de toate, să nu pună piedici. Este nedrept ca întreaga povară a ajustărilor economice să cadă pe umerii celor care produc valoare”, a adăugat premierul.

Trei direcții pentru Guvern

Pentru a repara aceste greșeli, șeful Guvernului a promis o predictibilitate absolută în legislație. Economia are nevoie de reguli clare și de un orizont lung de timp.

„Când cerem investiții pe următorii 10 ani, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare 10 luni”, a subliniat Luca Niculescu.

Pe lângă stabilitatea fiscală, statul trebuie să accelereze digitalizarea și debirocratizarea. A treia direcție propusă vizează o disciplină instituțională mult mai strictă.

„Nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici”, a declarat Niculescu.

Obiectivul OCDE și evaluarea la un an

În schimbul predictibilității, statul așteaptă competiție loială, investiții în educație și crearea de locuri de muncă stabile. Un obiectiv declarat al României rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Niculescu s-a ocupat, până la preluarea funcției de premier, de procesul de aderare la OCDE. La final, premierul a propus o reevaluare a parteneriatului asumat, peste exact un an.

„Vă invit să ne evaluăm nu după declarații, nu după promisiuni, ci după rezultate”, a concluzionat Luca Niculescu.