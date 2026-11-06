Sindicatul angajaților Guvernului îl acuză pe premierul Luca Niculescu că îi ignoră: Nu s-au găsit încă 30 de minute pentru a ne asculta

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îl acuză pe premierul Luca Niculescu că ignoră solicitarea unei întâlniri cu reprezentanții salariaților. Sindicaliștii critică faptul că Executivul a găsit timp pentru prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri din conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare, dar nu și pentru o discuție de 30 de minute cu angajații care asigură funcționarea Guvernului.

Sindicaliștii consideră că situația arată o lipsă de respect față de personalul administrativ și pun sub semnul întrebării disponibilitatea Guvernului pentru dialog social.

Guvernul a prelungit mandatele unor șefi de instituții, dar nu a găsit timp pentru propriii angajați

Nemulțumirea sindicaliștilor vine după ședința de Guvern din 5 noiembrie, în care Executivul a adoptat o hotărâre privind conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID). Actul normativ permite prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de supraveghere și ai Directoratului cu cel mult opt luni, peste limita anterioară de 12 luni. Măsura poate fi aplicată în anumite condiții, atunci când procedurile de selecție și numire nu sunt finalizate la timp.

Sindicaliștii susțin că Guvernul acordă atenție continuității mandatelor unor conducători de instituții, dar nu manifestă aceeași disponibilitate pentru discuții cu propriii salariați.

Aceștia amintesc că angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului pregătesc ședințele Executivului, gestionează documentele oficiale și organizează deplasările și întâlnirile premierului.

În opinia reprezentanților SAALG, refuzul de a stabili o întrevedere riscă să afecteze credibilitatea declarațiilor despre respectul față de funcționarii publici și modernizarea administrației.

Mesaj direct pentru Luca Niculescu: „Domnule prim-ministru, suntem colegii dumneavoastră!”

„Domnule prim-ministru Luca Niculescu, suntem colegii dumneavoastră!”, transmit aceștia în comunicat.

Sindicaliștii subliniază că angajații Guvernului sunt cei care asigură circuitul documentelor, pregătesc materialele pentru întâlniri și susțin administrativ deciziile Executivului.

„Tocmai de aceea, este greu de înțeles cum, într-o agendă la a cărei realizare contribuim nemijlocit, nu s-au găsit încă 30 de minute pentru a ne asculta.”

În același comunicat, președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, susține că lipsa dialogului cu angajații nu reprezintă o problemă apărută odată cu instalarea actualului premier.

„De-a lungul anilor, am văzut guverne venind și plecând, prim-miniștri schimbându-se și discursuri despre respectul față de administrație repetându-se cu o regularitate aproape ritualică. Din păcate, un lucru pare să supraviețuiască fiecărei schimbări politice: dificultatea celor aflați temporar la conducerea Guvernului de a-i asculta pe oamenii care îi asigură permanent funcționarea.”

Liderul sindical critică diferența dintre promisiunile privind dialogul social și modul în care sunt tratate solicitările angajaților.

„Fiecare nouă conducere vorbește despre dialog, profesionalism și respect instituțional, însă aceste principii sunt puse la încercare atunci când reprezentanții propriilor angajați solicită o simplă întrevedere.”

Noni-Emil Iordache susține că schimbarea conducerii Guvernului ar trebui să aducă și o îmbunătățire a relației cu salariații.