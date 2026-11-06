Viktor Orban, suspectat că ar fi fost informator al poliției secrete comuniste. Dezvăluirile ultimului premier comunist al Ungariei

Miklos Nemeth, ultimul premier comunist al Ungariei, susține că a văzut trei rapoarte atribuite lui Viktor Orban, în care fostul prim-ministru ar fi oferit informații despre colegii săi de armată. Documentele i-ar fi fost prezentate în 1990, înaintea primelor alegeri libere din Ungaria. Orban respinge acuzațiile și afirmă că a refuzat să colaboreze cu serviciile secrete comuniste, potrivit unei investigații publicate de VSquare.

Dezvăluirile apar în contextul în care Ungaria a început să facă publice arhivele fostei poliții secrete comuniste. Pe 4 noiembrie, autoritățile au deschis accesul la zeci de mii de documente, după mai bine de trei decenii în care consultarea acestora a fost limitată.

Fostul premier comunist susține că a văzut trei rapoarte semnate de Orban

Într-o declarație datată 30 martie 2026, Miklos Nemeth povestește despre o întâlnire din primăvara anului 1990. Atunci, ministrul apărării, Ferenc Karpati, i-ar fi prezentat trei documente atribuite lui Viktor Orban. Potrivit fostului premier, rapoartele erau scrise de mână și semnate. Ele conțineau informații despre militarii alături de care Orban își efectuase serviciul militar obligatoriu, la Zalaegerszeg, în perioada 1981-1982. Documentele ar fi inclus observații despre comportamentul colegilor săi, dar și despre orientările lor politice, religioase și sexuale.

Nemeth recunoaște însă că nu a putut confirma autenticitatea documentelor. Deși avea impresia că recunoaște scrisul și semnătura lui Orban, fostul premier nu a putut verifica cine redactase rapoartele. Mai mult, el nu a păstrat copii ale acestora, ci le-a înapoiat ministrului apărării.

Înainte de moartea lui Karpati, în 2013, Nemeth l-ar fi întrebat ce se întâmplase cu documentele. Acesta i-ar fi răspuns că ajunseseră la Geza Stefan, fostul șef al Oficiului de Securitate Militară din Ungaria. Stefan, care fusese instruit de KGB la Moscova, ar fi deținut numeroase documente compromițătoare despre persoane influente din Ungaria. Potrivit investigației, mai multe dosare din seiful său au dispărut după moartea acestuia, în 2009. Nu se știe dacă presupusele rapoarte atribuite lui Orban se aflau printre documentele dispărute.

Viktor Orban neagă acuzațiile și susține că a fost supravegheat de comuniști

Fostul premier ungar a reacționat pe 3 noiembrie, când a publicat mai multe documente din perioada comunistă, referitoare la el și la soția sa, Aniko Levai.

Orban susține că serviciile secrete au încercat să îl recruteze în timpul stagiului militar, dar că a refuzat propunerea. Potrivit acestuia, autoritățile comuniste au continuat să îl urmărească atât pe el, cât și pe soția sa și pe alți membri ai opoziției. Fostul premier afirmă că erau supravegheați prin intermediul informatorilor și al dispozitivelor de ascultare instalate în locuințe și la locurile de muncă.

Există și alte documente din perioada respectivă care fac referire la Orban. În 2015, publicația maghiară HVG a prezentat o fișă a contrainformațiilor militare în care acesta apărea drept „contact social”.