Peter Magyar deschide cutia Pandorei comunismului. Până la 60.000 de foști informatori, deconspirați după 36 de ani

Ungaria a făcut publice documente secrete din perioada comunistă, care conțin numele a până la 60.000 de foști informatori ai regimului. Printre persoanele vizate se numără politicieni, membri ai clerului și personalități din televiziune. Decizia guvernului condus de Peter Magyar vine la 36 de ani de la schimbarea regimului și permite, pentru prima dată, accesul liber al populației la aceste arhive.

Încercările de desecretizare ale documentelelor au eșuat de-a lungul anilor. Criticii au acuzat guvernele anterioare că evită deschiderea arhivelor pentru a proteja persoane influente din diferite partide.

„După 36 de ani, îndeplinim în sfârșit ceea ce a fost cândva una dintre principalele promisiuni ale schimbării de regim din 1990, o promisiune care ulterior a fost negată și în privința căreia s-a mințit”, a declarat premierul, în cadrul unei conferințe de presă organizate la arhivele serviciilor de securitate.

Magyar a susținut că păstrarea secretului asupra acestor informații a permis folosirea lor în scopuri politice.

„Timp de decenii, restricțiile privind accesul public au creat oportunități pentru isterie politică, șantaj, exercitarea de presiuni și reducerea la tăcere”, a adăugat acesta.

Numele foștilor informatori pot fi căutate pe internet

Documentele au fost publicate pe platforma nyitottaktak.hu, unde pot fi consultate gratuit. Utilizatorii pot căuta persoane după nume, data și locul nașterii sau numele conspirativ folosit în perioada comunistă.

Legea prevede desecretizarea a patru categorii de documente, dintre care trei au devenit disponibile miercuri. Printre acestea se află fișele de înregistrare ale informatorilor, cunoscute drept „cartoanele 6”. Ele conțin date personale, informații despre recrutare, motivele colaborării și perioada în care persoanele respective au făcut parte din rețea.

Au mai fost publicate un registru al recrutărilor din perioada 1957-1962 și o bază de date cu identitățile și numele conspirative ale foștilor agenți. Potrivit estimărilor, documentele desecretizate conțin între 50.000 și 60.000 de nume.

Gergo Bendeguz Cseh, directorul Arhivelor Istorice ale Serviciilor de Securitate, a precizat că printre persoanele înregistrate se află politicieni, clerici și vedete de televiziune.

Autoritățile pregătesc și o a doua etapă de desecretizare. În februarie 2027 urmează să fie publicate documente suplimentare despre aproximativ 9.000 de persoane. Premierul a avertizat că informațiile ar putea produce tensiuni în numeroase familii. Guvernul va pune la dispoziție linii telefonice de sprijin emoțional și consiliere pentru persoanele afectate.