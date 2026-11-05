Peiu o pune la punct pe șefa AfD: Este o formă rară de ridicol politic

Petrișor Peiu, a publicat o reacție în urma declarațiilor controversate făcute de Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD).

Politiciana germană a acuzat recent comunitatea românească de abuzarea sistemului de asistență socială din țara sa. Într-o postare publicată pe Facebook, parlamentarul AUR a demontat afirmațiile liderului german, pe care le-a caracterizat drept o nedreptate, un neadevăr și o manifestare de ridicol politic.

„Pozițiile dificile, dar importante, trebuie afirmate cu claritate și fără umbre: Ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate, dar și o formă rară de ridicol politic. Este un neadevăr pentru că românii din Germania nu «jefuiesc» pe nimeni și cu atât mai puțin statul german. Ei muncesc cinstit și în domenii cât se poate de variate ale economiei germane”, a scris Petrișor Peiu.

Respingerea vinovăției colective și aluzii personale

Parlamentarul a subliniat că ajutoarele sociale încasate de părinții copiilor români reprezintă o pondere infimă din totalul cheltuielilor publice ale statului german. El a acuzat-o pe Weidel că atacă o întreagă comunitate pe baza unor prejudecăți nejustificate.

În postarea sa, reprezentantul AUR a folosit și o aluzie la viața privată a politicienei germane, prin care subliniază contrastul dintre discursul ei public și alegerile personale.

„Este o formă rară de ridicol politic, pentru că doamna Weidel trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză, în vreme ce condamnă «jaful comis de români»”, a punctat liderul de grup al deputaților AUR.

Argumentele lui Peiu

Petrișor Peiu a adus în discuție valorile fundamentale ale lumii contemporane, și a respins ideea vinovăției colective. El a argumentat că un „jaf” poate fi comis strict la nivel individual, de cetățeni anume, dar în niciun caz de o națiune întreagă.

„A declara război unei naționalități este o formă gravă de negare a fundamentelor lumii contemporane: românii sunt la fel de buni sau de răi precum germanii, chinezii sau sri-lankezii. Guvernele pot fi considerate bune sau rele, dar nu națiunile sau naționalitățile”, a adăugat acesta.

În finalul mesajului său, Peiu i-a transmis un avertisment liderului AfD cu privire la pericolele discursului extremist. El a reiterat ideea că naționalismul necesită un fundament de „echilibru și înțelepciune, nu ură și superficialitate”.

Liderul parlamentar AUR a încheiat postarea prin a-și exprima speranța că politiciana germană va reveni asupra declarațiilor și va găsi resursele pentru a repara nedreptatea adusă românilor.

Aducem aminte că Alice Weidel a postat pe X un atac grosolan la adresa românilor rezidenți în Germania, prin care i-a acuzat pe aceștia că „jefuiesc” sistemul de asistență socială german.