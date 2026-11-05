Părinții rămân fără zi liberă în prima zi de școală. Ce prevedea proiectul respins de deputați

Ce prevedea proiectul respins

Proiectul urmărea ca ziua în care începe anul școlar pentru grădiniță, ciclul primar și gimnaziu să devină zi liberă pentru părinți.

„Se acordă zi liberă pentru părinți, așa cum sunt ei definiți în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial”, se arăta în proiect.

Concediu de odihnă sau învoire

Potrivit expunerii de motive, deschiderea anului școlar cade într-o zi lucrătoare, astfel că părinții care vor să participe la festivitate sunt nevoiți fie să consume o zi din concediul de odihnă, fie să ceară învoire de la serviciu, potrivit protv.ro.

O zi cu emoții pentru întreaga familie

Senatorul PSD a descris festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar drept un moment emoționant, atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor.

În opinia inițiatorului, părinții sunt de obicei cei care trăiesc cele mai intense emoții, întrebându-se dacă copilul se va obișnui la grădiniță sau la școală, dacă va plânge ori dacă va accepta să rămână fără ei.

Catana a mai arătat că fiecare copil poate trăi diferit prima zi de școală. Tocmai de aceea, a susținut el, prezența părinților contează, pentru că sprijinul lor îl ajută pe copil să se acomodeze mai ușor cu noul mediu, la grădiniță sau la școală.

Învoiri refuzate și întârzieri sancționate

Inițiatorul a adus în discuție și situațiile în care părinții au avut probleme la locul de muncă din cauza festivității.

„Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinții să poate fi prezenți la festivitate e nevoie ca aceștia să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat o eventuală întârziere a angajatului”, se mai arată în proiect.