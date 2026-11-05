Donald Trump, refugiat în sala de bal, în prima apariție după înfrângerea usturătoare din alegeri. „Imaginaţi-vă lustre peste tot”

Președintele american Donald Trump a avut prima apariție publică după alegerile de la jumătatea mandatului. Trump a evitat discuțiile despre eșecul republicanilor și s-a concentrat pe prezentarea șantierului noii Săli de Bal de la Casa Albă. Acesta a descris dotările de securitate ale clădirii.

Stefan Lupu - Reporter special
Donald Trump, refugiat în sala de bal, în prima apariție după înfrângerea usturătoare din alegeri. „Imaginaţi-vă lustre peste tot”

Președintele american Donald Trump a avut prima apariție publică după alegerile de la jumătatea mandatului. Trump a evitat discuțiile despre eșecul republicanilor și s-a concentrat pe prezentarea șantierului noii Săli de Bal de la Casa Albă. Acesta a descris dotările de securitate ale clădirii.

Președintele american Donald Trump a bifat prima apariție publică după alegerile de la jumătatea mandatului. Liderul de la Casa Albă a convocat presa la șantierul noii Săli de Bal. Evenimentul a fost prezentat drept un omagiu adus muncitorilor. Cu toate acestea, jurnaliștii au insistat cu întrebări despre rezultatele electorale.

Partidul Republican a pierdut controlul asupra Congresului în urma scrutinului de marți. Presa a solicitat explicații despre impactul Războiului din Iran asupra votului și despre o posibilă procedură de destituire. Președintele a evitat inițial aceste subiecte. El a preferat să prezinte detaliile noului proiect arhitectural.

Detaliile proiectului de la Casa Albă

Donald Trump a ghidat reporterii pe șantierul viitoarei anexe a reședinței prezidențiale. Liderul american a vorbit despre dotările de securitate ale clădirii.

„Puteți să puneți câte elicoptere vreți pe acoperiș. Este așa de gros, dar vederea este perfectă”, a explicat președintele în fața presei.

El a menționat instalarea unor pereți de sticlă antiglonț. Aceștia vor oferi protecție împotriva dronelor și a rachetelor de mici dimensiuni. Totodată, Trump a descris designul interior al noii Săli de Bal, scrie news.ro.

„Imaginați-vă lustre peste tot, imaginați-vă podeaua de marmură. Proprietarul carierei nu voia să vândă. Dar mă iubea”, a adăugat președintele american.

În timpul turului, președintele a semnat o grindă masivă de oțel. El a scris cuvântul „Love!” deasupra semnăturii sale. Ulterior, piesa a fost ridicată și fixată pe structura clădirii de către muncitori.

Criticile opoziției și noi planuri arhitecturale

Construcția Sălii de Bal se ridică pe amplasamentul unei foste aripi a clădirii prezidențiale. Autoritățile estimează finalizarea lucrărilor înainte de încheierea mandatului din 2028. Proiectul a atras critici din partea opoziției democrate. Adversarii politici reclamă lipsa unor consultări prealabile și acuză o lipsă de transparență în structura de finanțare a lucrărilor.

În ciuda acestor controverse, președintele a anunțat un nou plan monumental pentru capitala americană. Donald Trump a propus construirea unui Arc de Triumf la Washington și a precizat că monumentul va fi inspirat de cel din Paris, dar va avea dimensiuni mult mai mari.

Evenimentul de miercuri s-a desfășurat într-o notă contrastantă cu realitatea rezultatelor electorale. Doug Burgum, secretarul responsabil de proiect, a evitat subiectul alegerilor în discursul său oficial.

„Azi este, evident, o zi de sărbătoare și o zi de recunoștință”, a declarat Doug Burgum.

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