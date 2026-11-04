Elev atacat cu un cuțit de un coleg, în județul Cluj. Poliția, sesizată la o zi după incident, iar la Inspectoratul Școlar s-a raportat „un accident pe terenul de sport”

Datele arată că tragicul incident s-a petrecut într-o sală de clasă a școlii din comuna Cătina, județul Cluj. Cei doi elevi sunt verișori, dar învață în clase separate.

Elevul de 15 ani ar fi avut asupra sa un cuțit și, din joacă, l-ar fi tăiat pe brațul stâng pe cel de 13 ani.

Deocamdată nu se știe cum a făcut rost elevul de 15 ani de cuțit și de ce nimeni de la școală nu l-a descoperit.

Elev atacat cu un cuțit la școală

Elevul de 13 ani a spus inițial că s-a tăiat într-o sticlă, dar conducerea școlii a aflat despre ceea ce s-a întâmplat și a chemat ambulanța.

„S-a sunat la 112, a venit un echipaj SMURD, l-a luat pe copil și l-a dus la spital. Acolo s-a aflat că, de fapt, nu a fost accidentul cu sticla, ci că de fapt a fost tăiat de un verișor”, susține Florin Călin Borbely, primarul din comuna Cătina, citat de publicația StirideCluj.ro.

Poliția, sesizată la o zi distanță

Poliția a fost sesizată la o zi după incident, abia când părinții au început să ceară explicații reprezentanților școlii.

În cauză a fost întocmit un dosar penal.

„În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, potrivit IPJ Cluj, arată sursa citată.

Mai mult, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj li s-a comunicat că a fost vorba despre un accident pe terenul de sport.

„Conducerea unității a informat Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu privire la faptul că un elev al Școlii Gimnaziale Cătina s-ar fi accidentat pe terenul de sport al unității. Având în vedere că rana, potrivit primelor îngrijiri medicale de care a beneficiat elevul, indica o posibilă tăietură, la nivelul unității au fost demarate verificări suplimentare și a fost solicitat sprijinul IPJ Cluj. Din verificările preliminare se confirmă că este vorba despre un conflict între doi elevi ai unității”, au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pentru sursa citată.