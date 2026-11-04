Theo Rose, reacție în urma criticilor primite pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: Nu am primit lista invitaților

Artista a oferit un răspuns unui videoclip postat pe TikTok în care un bărbat a vorbit despre artiștii care au refuzat să cânte la evenimentele organizate de anumite persoane.

Ce spune Theo Rose

În dreptul său la replică, Theo Rose a explicat faptul că nu a avut informații despre lista invitaților la botezul din Timișoara. Mai mult, ea a precizat că nu primește lista invitaților atunci când decide să cânte la evenimente private.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment. M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba”, a declarat cântăreața.

„Nu am cântat la un eveniment politic”

Mai mult, artista s-a delimitat de zona politică și a explicat faptul că participarea la botezul de la Timișoara nu reprezintă o declarație de susținere politică.

De asemenea, artista susține că a participat la un eveniment privat, iar legătura dintre prestația sa artistică și apartenența politică a invitaților este nejustificată.

„Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite. N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a adăugat cântăreața.

Ținutele de lux au creat un scandal public

Prestația artistei este al doilea scandal public generat de botezul de la Timișoara.

Reacțiile au apărut după ce invitații la acest eveniment s-au afișat purtând ținute de lux.

Cea mai criticată apariție a fost a Sorinei Docuz, iubita a lui Marcel Ciolacu. Ea și-a accesorizat rochia gri pe care a purtat-o cu o blană în aceeași nuanță.

În mediul online au apărut speculații cu privire la faptul că respectiva blană costă între 12.000 și 17.000 de euro.

Estimările au fost însă respinse de Marcel Ciolacu. Acesta a precizat că blana a fost achiziționată din Marele Bazar din Istanbul și a costat doar 500 de euro.