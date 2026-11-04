Linia electrică dintre România și Republica Moldova nu se numește „Trump Liberty Line”. Transelectrica contrazice autoritățile de la Chișinău

Atât Ambasada SUA la Chișinău și cât și autoritățile din Republica Moldova au anunțat că linia electrică de înaltă tensiune de 400 kV care va lega România de Republica Moldova se numește „Trump Liberty Line”.

Ambele au menționat că proiectul este „susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA”.

Numai că Transelectrica, operatorul național de transport de energie electrică din România, care se ocupă de acest proiect, le contrazice și susține că linia se numește simplu: „Liberty Line”.

Precizările au fost făcute de Transelectrica înainte de rezultatele de miercuri ale votului la alegerile midterms din SUA, care au marcat victoria zdrobitoare a democraților și eșecul republicanilor lui Donald Trump.

Într-un răspuns trimis la solicitarea HotNews, Transelectrica spune că asocierea cu numele președintelui american Donald Trump nu apare în documentele la care compania are acces.

„În documentele oficiale de lucru ale proiectului din cadrul CNTEE Transelectrica SA se utilizează denumirea LEA 400 kV Gutinaș (RO) – Strășeni (MD) pe teritoriul României”, precizează compania, în răspuns.

De asemenea în studiul de fezabilitate elaborat de către consultantul Black & Veatch Corporation pentru Departamentul de Stat al SUA (Oficiul EUR/ACE) proiectul este numit „Liberty Line”, spune Transelectrica.

„În documentele oficiale ale proiectului, la care Transelectrica are acces, nu s-a identificat până în acest moment asocierea denumirii acestuia cu numele președintelui american Donald Trump”, a adăugat compania.

Transelectrica mai spune că „nu a fost parte în nicio discuție oficială cu reprezentanți ai autorităților americane sau ai oficialităților din Republica Moldova sau reprezentanți ai Moldelectrica la care să se fi făcut formal solicitarea schimbării denumirii proiectului”.

Valoarea proiectului și finanțatorii

Valoarea estimată de Transelectrica pentru lucrările la linia de 400 kV Gutinaș – Strășeni este de 151,821 milioane de euro, fără TVA.

Compania precizează, în răspunsul pentru HotNews, că aceste lucrări vor fi finanțate din fondurile Transelectrica.

În ceea ce privește finanțarea anunțată de Statele Unite, Transelectrica precizează că în acest moment banii americani nu sunt alocați pentru lucrările de pe teritoriul României, neexistând un acord de finanțare între Guvernul SUA și compania din România.

Proiectul presupune construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV între stațiile Gutinaș din România și Strășeni din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de la Chișinău, pe teritoriul Republicii Moldova linia va avea aproximativ 72 de kilometri și va traversa raioanele Hîncești, Nisporeni și Strășeni. Trecerea frontierei este prevăzută în apropierea localității Leușeni.

Pe partea română, lungimea liniei este estimată la aproximativ 144 de kilometri.

În Republica Moldova, beneficiarul proiectului este Moldelectrica. Consultanții sunt compania americană Black & Veatch și compania românească CCEM – Compania de Consultanță în Energie și Mediu.

Noua linie va fi a treia interconexiune de 400 kV dintre România și Republica Moldova și va permite creșterea capacității de schimb de energie dintre cele două sisteme.