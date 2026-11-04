Cum văd politicienii români rezultatul alegerilor din SUA. O fi Donald Trump „lame duck”, dar rămâne total impredictibil

Și politicienii din România au reacționat la rezultatul alegerilor din SUA, care marchează o victorie zdrobitoare a democraților împotriva republicanilor, văzută mai degrabă ca o victorie împotriva politicilor lui Trump și a sa mișcare MAGA – Make America Great Again.

Pentru unii rezultatul este relevant pentru a-și fundamenta mesajul anti-MAGA, pentru alții este un îndemn la echilibru, în timp ce pentru alții ocazia de a da replica competitorilor de pe plan intern.

Președintele USR, Dominic Fritz a fost printre primii care au reacționat, printr-o postare pe Facebook, în care a interpretat rezultatul ca pe o respingere a politicii promovate de Donald Trump.

Respingerea MAGA și implicațiile pentru politica românească

„Măcel electoral în SUA – democrații au obținut o victorie copleșitoare”, a scris Fritz pe pagina sa de Facebook.

„Donald Trump devine «lame duck»”, adică un președinte cu autoritate politică diminuată, în condițiile în care Congresul este controlat de opoziție, spune liderul USR.

„Alegătorii americani au respins retorica de ură și politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”, a mai spus Fritz.

Mesaj către PSD

Fritz a făcut și o paralelă cu politica românească, adresându-se direct PSD: „Furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”.

Concluzia sa privind relația cu SUA: „MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul.”

Victor Negrescu: România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii

Și Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European a reacționat și a pus accentul pe consecințele instituționale și diplomatice ale rezultatului.

„România trebuie să lucreze eficient atât cu democrații, cât și cu republicanii”, este mesajul central al postării sale făcute pe Facebook.

El a atras atenția că noua majoritate va schimba inclusiv conducerea comisiilor parlamentare americane care se ocupă de politică externă, apărare și bugete.

Pentru România, asta înseamnă interlocutori noi și necesitatea consolidării relațiilor politice și instituționale la Washington.

Negrescu enumeră și câteva mize concrete:

finanțarea securității europene;

prezența militară americană;

sprijinul pentru Flancul Estic;

securitatea Mării Negre;

relațiile comerciale SUA–UE.

El a criticat și partizanatul unor politicieni români care, în opinia sa, s-au identificat prea puternic cu una dintre taberele politice americane.

Siegfried Mureșan: Implicații strategice pentru România

Pentru eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, miza sunt implicațiile strategice pentru România.

Formula sa cea mai importantă:

„Agenda președintelui Trump […] a fost invalidată electoral”, a declarat Mureșan.

Mureșan consideră că România trebuie să își extindă dialogul cu Washingtonul și să nu se limiteze la administrația prezidențială.

El subliniază că Trump rămâne președinte încă doi ani, dar că Congresul va avea o majoritate diferită.

Mureșan spune că Congresul are un rol important în deciziile privind apărarea, prezența militară americană și sprijinul pentru Ucraina.

Totodată, spune Mureșan, România trebuie să cultive relații cu parlamentari din ambele partide.

Un Trump tot mai impredictibil

Europarlamentarul a avertizat și că Trump ar putea deveni „și mai impredictibil” în exercitarea atribuțiilor sale.

În plan economic, Mureșan cere mai mult comerț și investiții americane în România, în special în energie, tehnologie și industria de apărare.

A mai făcut o observație cu implicații pentru politica internă românească: rezultatul american va influența dezbaterea din România înaintea alegerilor din 2028 și va îngreuna, în opinia sa, discursul partidelor antieuropene care se revendică simultan de la o orientare prooccidentală.

Băsescu: Trump rămâne în fruntea Americii dar în calitate de rață șchioapă

Fostul președinte Traian Băsescu a avut una dintre cele mai tranșante reacții și a spus că „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă” și că „americanii nu au putut fi păcăliți.”

Despre Donald Trump a spus că „va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă!”

A reluat și mesajul său anterior: „Trump va pleca, America rămâne! Așa va fi!”

Câciu îl critică pe Fritz

Și social-democratul Adrian Câciu a reacționat, dar mai mult ca să facă opoziție la Dominic Fritz.

El l-a acuzat pe liderul USR de inconsecvență doctrinară, întrebându-l dacă în SUA ar fi votat cu democrații sau ar fi susținut republicanii.

Câciu a calificat drept „o capodoperă a analfabetismului doctrinar” interpretarea lui Fritz, care a asociat victoria democraților americani cu un avertisment pentru PSD.

Este, așadar, o reacție la interpretarea politică făcută de Fritz, nu o analiză proprie a implicațiilor rezultatului american.

Ambasadorul României în SUA: Continuitatea angajamentelor privind apărarea

Deși nu este un politician de rând ci chiar ambasadorul României în SUA, Adrian Muraru a reacționat, iar intervenția sa este relevantă pentru poziția diplomatică românească făcută tocmai din inima Americii.

Muraru a făcut o precizare privind cheltuielile de apărare. „Există totuși o viziune unanimă cu privire la împărțirea costurilor pentru apărare. Și democrații susțin că acest nivel de 5% este unul binevenit.”

El a dat asigurări că România nu se va întoarce la abordările din epoca Biden sau Obama în această privință.