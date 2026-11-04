Mogging, cuvântul anului 2026. Ce înseamnă termenul care a cucerit internetul

„Mogging” a fost desemnat cuvântul anului 2026 de Collins English Dictionary. Termenul, folosit tot mai des de tinerii din generațiile Z și Alpha, a înregistrat o creștere de 210% a frecvenței de utilizare într-un singur an. Deși pare o expresie nouă, cuvântul are o istorie de aproximativ un deceniu și un sens care s-a schimbat odată cu popularitatea rețelelor sociale.

Un termen care a devenit viral pe internet a fost ales cuvântul anului 2026 de Collins English Dictionary. Este vorba despre „mogging”, o expresie folosită în special de adolescenți și tineri pentru a descrie situațiile în care cineva reușește să eclipseze o altă persoană prin aspect, încredere sau statut.

Anunțul a fost făcut marți, 3 noiembrie, de reprezentanții Collins Dictionary. Potrivit instituției, utilizarea termenului a crescut cu 210% în 2026, semn că expresia a depășit comunitățile online în care a apărut inițial.

Specialiștii spun că popularitatea cuvântului reflectă influența tot mai mare a generațiilor tinere asupra limbajului folosit în conversațiile de zi cu zi.

Ce înseamnă „mogging” și când este folosit

În traducere liberă, „mogging” înseamnă să eclipsezi, să întreci sau să pui pe cineva într-o lumină mai puțin favorabilă prin comparație.

Termenul este folosit atunci când o persoană atrage atenția prin felul în care arată, se îmbracă sau se comportă, făcându-i pe ceilalți să pară mai puțin remarcabili.

De exemplu, dacă două persoane participă la același eveniment, iar una dintre ele impresionează printr-o ținută spectaculoasă, tinerii pot spune că aceasta a făcut „mogging”.

Expresia nu se referă însă doar la aspectul fizic. Poate fi utilizată și atunci când un produs, un joc video sau o realizare este considerată net superioară alteia. În prezent, cuvântul este folosit adesea în glumă sau într-un context ironic, mai ales pe platformele sociale.

Termenul provine dintr-o comunitate online dedicată culturismului

Deși a devenit extrem de popular în 2026, „mogging” nu este un cuvânt apărut recent.

Potrivit Collins Dictionary, originile sale pot fi urmărite până în jurul anului 2016, când era utilizat în comunitățile online dedicate culturismului.

Termenul provine, cel mai probabil, din acronimul „AMOG”, prescurtare pentru expresia engleză „Alpha Male of the Group”, care înseamnă „masculul alfa al grupului”. Inițial, expresia descria bărbatul considerat cel mai puternic sau dominant din punct de vedere fizic într-o sală de fitness.

Ulterior, termenul a circulat și în comunități online asociate cu promovarea unei masculinități dominante. În ultimii ani, generațiile Z și Alpha au preluat expresia și i-au schimbat sensul. Astăzi, aceasta este folosită în contexte mult mai variate, inclusiv pentru comparații amuzante între prieteni.

Collins Dictionary: Fiecare generație schimbă limbajul

Alex Beecroft, directorul general al Collins, a explicat că alegerea termenului demonstrează modul în care noile generații contribuie la transformarea limbii engleze.

Potrivit acestuia, generațiile Z și Alpha au reușit să transforme un termen asociat inițial cu dominația fizică într-o expresie colocvială, folosită cu umor.

Pentru alegerea cuvântului anului, experții Collins analizează o bază de date care cuprinde aproximativ 27 de miliarde de cuvinte. Sunt urmărite atât frecvența utilizării, cât și schimbările de sens și răspândirea expresiilor în spațiul public.

Ce alte cuvinte au fost luate în calcul pentru 2026

„Mogging” a fost ales dintr-o listă de termeni care reflectă tendințele sociale, tehnologice și culturale ale anului.

Printre expresiile selectate s-au numărat:

„Ghost job” – un anunț de angajare publicat de o companie care nu intenționează, în realitate, să ocupe postul.

„Firewave” – o serie de incendii de vegetație care izbucnesc într-un interval scurt, după perioade de căldură și secetă.

„Carspreading” – tendința producătorilor auto de a fabrica vehicule tot mai mari și mai grele.

„Hydration break” – pauza acordată sportivilor pentru hidratare, termen popularizat în timpul Cupei Mondiale de Fotbal din 2026.

„P(doom)” – o estimare a probabilității ca inteligența artificială să provoace o catastrofă pentru civilizația umană.

În 2025, Collins Dictionary desemnase drept cuvânt al anului expresia „vibe coding”, asociată dezvoltării de programe informatice cu ajutorul inteligenței artificiale.