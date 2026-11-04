PSD și AUR, vot împotriva protecției magistraților care denunță nereguli din justiție. USR acuză un „pact al tăcerii”

Camera Deputaților a respins un proiect de lege inițiat de USR care prevedea protejarea judecătorilor și procurorilor care semnalează nereguli în sistemul judiciar. Potrivit formațiunii, PSD și AUR au votat pentru respingerea inițiativei. Proiectul urmărea să se ofere magistraților protecție împotriva eventualelor sancțiuni sau represalii profesionale.

Propunerea legislativă prevederea modificarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Mai exact, în categoria persoanelor protejate urmau să fie introduse explicit și cele care lucrează în instanțele de judecată și parchete.

De ce voia USR să modifice legea avertizorilor de integritate

Proiectul a fost depus în contextul unei decizii a ÎCCJ din 2024. Prin Decizia nr. 182/2024, instanța supremă a stabilit că magistrații nu beneficiază de protecția prevăzută de Legea nr. 361/2022, deoarece nu sunt menționați explicit în textul acesteia. Potrivit USR, această situație îi poate descuraja pe judecători și procurori să semnaleze fapte de corupție, abuzuri sau presiuni exercitate în interiorul sistemului judiciar.

Parlamentarii susțin că modificarea legislativă ar fi oferit magistraților garanții împotriva unor măsuri precum sancțiunile disciplinare abuzive, transferurile sau evaluările profesionale făcute ca represalii.

USR mai arată că propunerea era în acord cu recomandările Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) și cu observațiile Comisiei Europene privind statul de drept.

Oana Murariu: „În continuare vom avea un stat capturat!”

În timpul dezbaterilor din Camera Deputaților, deputata USR Oana Murariu a criticat lipsa unor garanții clare pentru magistrații care vor să vorbească despre neregulile din justiție.

„CEDO permite, conform articolului 10, ca și magistrații să fie avertizori de integritate, pentru că știm foarte bine că sunt multe probleme în justiție. Dar dacă magistrații se vor ascunde prin benzinării ca să șoptească pe la colțuri ce se întâmplă, în continuare vom avea un stat capturat!”, a declarat Oana Murariu.

La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice, a susținut că proiectul le-ar fi permis magistraților să semnaleze problemele fără teama unor consecințe profesionale.

„Această lege permitea magistraților onești să vină și să spună: aici este o problemă, aici este o altă problemă. Voi nu!”, a declarat parlamentarul.

Dimitriu a criticat și modul în care funcționează mecanismele de control din sistemul judiciar, făcând referire la Lia Savonea și la Inspecția Judiciară.

Potrivit acestuia, proiectul „era, din punct de vedere logic, o necesitate pentru magistrați, ca ei să poată spune: există o greșeală acolo, fără să le fie frică ulterior că vine Lia Savonea cu biciul ei, Inspecția Judiciară, să-i terorizeze”.

Deputatul USR și-a continuat intervenția cu o întrebare adresată parlamentarilor PSD:

„De ce vreți, pesediștilor, să terorizați în continuare magistrații?”.

Proiectul face parte dintr-un pachet de reforme propus de USR

Inițiativa respinsă de Camera Deputaților face parte dintr-un pachet de 12 proiecte legislative depuse de USR pentru modificarea legislației din domeniul justiției. Potrivit formațiunii, măsurile urmăresc creșterea transparenței, responsabilizarea instituțiilor judiciare și combaterea corupției din sistem.

USR acuză PSD și AUR că, prin respingerea proiectului, au blocat o măsură care le-ar fi permis magistraților să semnaleze neregulile fără teama unor represalii.