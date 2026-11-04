Percheziții la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani a comandat un pistol din Cehia

Polițiștii din Dâmbovița au făcut percheziții la locuința influencerului Iulian Demeter, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ancheta a început după ce fiul acestuia, în vârstă de 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol airsoft pentru care era necesară autorizarea.

Descinderea a avut loc marți, 3 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER. Informația privind percheziția de la domiciliul influencerului a fost confirmată de surse judiciare pentru News.ro.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în dimineaţa de 3 noiembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unor procurori din cadrul Parchetelor pe lângă Judecătoriile Târgovişte, Răcari şi Pucioasa, au pus în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Dâmboviţa. În urma descinderii, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme neletale supuse autorizării, cu potenţial letal, dintre care 5 puşti şi 2 pistoale”, au transmis oficialii Poliţiei.

Separat, în urma verificărilor efectuate în dosarele investigate, polițiștii din Dâmbovița au aplicat două sancțiuni contravenționale. De asemenea, au dispus, ca măsură complementară, anularea dreptului de portarmă.

Polițiștii au desfășurat percheziții în București și în județele Hunedoara, Arad și Dolj, într-un dosar privind răspândirea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe. Ancheta vizează și promovarea ideilor antisemite. Cinci persoane au fost duse la audieri, în cadrul operațiunii Jupiter.