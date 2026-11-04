Reactorul 1 de la Cernavodă se pregătește să repornească. Nuclearelectrica anunță când va fi reconectat la sistemul energetic

Nuclearelectrica a început miercuri, 4 noiembrie, manevrele de repornire a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, după mai bine de trei luni de oprire. Compania estimează că reactorul va fi reconectat la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie. În schimb, repornirea Unității 2 rămâne condiționată de creșterea nivelului Dunării, care continuă să înregistreze debite mult sub valorile normale pentru această perioadă.

Nuclearelectrica a anunțat începerea procedurilor de repornire a Unității 1 de la Cernavodă, după ce au fost îndeplinite condițiile minime necesare pentru desfășurarea operațiunilor în siguranță, scrie News.ro.

Compania a transmis miercuri o notificare Bursei de Valori București, precizând că manevrele au început, iar reconectarea reactorului la rețeaua națională de electricitate este estimată pentru sfârșitul săptămânii.

Reluarea activității reprezintă un pas important pentru sistemul energetic românesc, în condițiile în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite în ultimele luni din cauza debitului scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica: Repornirea reactorului trebuie făcută în condiții stricte de siguranță

Reprezentanții companiei au subliniat că repornirea unei unități nucleare presupune mai multe etape tehnice și verificări obligatorii.

Operațiunile sunt realizate potrivit procedurilor aplicabile centralei, cu respectarea cerințelor de securitate nucleară.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioara, a declarat că începerea manevrelor reprezintă un moment important atât pentru companie, cât și pentru autorități.

Acesta a explicat că reconectarea Unității 1 este necesară pentru securitatea energetică a României și pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național. Pe durata opririi, specialiștii centralei au efectuat activități pentru menținerea reactoarelor în condiții de siguranță.

Conducerea companiei a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile și partenerii din sectorul energetic la identificarea unor soluții care să reducă efectele unor situații similare în viitor.

Unitatea 2 rămâne oprită. Nivelul Dunării este în continuare prea scăzut

Deși Unitatea 1 se pregătește să revină în funcțiune, situația celui de-al doilea reactor rămâne incertă.

Nuclearelectrica explică faptul că funcționarea Unității 1 necesită cantități importante de apă pentru răcire, ceea ce determină scăderea nivelului în bazinul de aspirație al centralei. În aceste condiții, repornirea simultană a celor două reactoare nu este posibilă în prezent.

Compania precizează că Unitatea 2 va putea fi repornită numai după o creștere susținută a nivelului Dunării, care să permită asigurarea necesarului de apă în condiții de siguranță. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru reluarea producției de energie electrică la Unitatea 2.

Debitul Dunării, mult sub media lunii noiembrie

Potrivit datelor hidrologice prezentate miercuri, debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, a ajuns la 1.700 de metri cubi pe secundă.

Deși valoarea este în creștere, aceasta rămâne cu mult sub media multianuală a lunii noiembrie, de aproximativ 4.700 de metri cubi pe secundă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că debitul fluviului va continua să înregistreze valori reduse în perioada următoare.

Această situație reprezintă o provocare pentru funcționarea centralei, deoarece apa Dunării este esențială pentru sistemele de răcire ale reactoarelor nucleare.

Centrala a fost oprită complet în luna august

Problemele de la Cernavodă au început în vara acestui an, pe fondul secetei și al scăderii accentuate a debitului Dunării.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, în timp ce Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august.

Din acel moment, centrala a rămas fără producție de energie electrică, iar sistemul energetic național a fost nevoit să compenseze lipsa capacităților nucleare prin alte surse de producție și prin importuri, în funcție de necesarul de consum.

Cele două reactoare de la Cernavodă au fiecare o putere instalată de aproximativ 700 MW și reprezintă o componentă importantă a producției de electricitate din România.