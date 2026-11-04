Melat Kiros, prima femeie din Generația Z aleasă în Camera Reprezentanților

Melat Kiros, o avocată de 29 de ani, de origine etiopiană, a devenit prima femeie din Generația Z aleasă în Congresul SUA. Candidata democrată, care se declară socialistă, a câștigat alegerile în primul district electoral din Colorado.

Succesul lui Melat Kiros vine la doar câteva luni după o altă victorie importantă. În iunie, tânăra a învins-o pe Diana DeGette, reprezentantă democrată care câștigase 15 mandate consecutive în Congres.

Născută în Etiopia, Kiros a emigrat în Statele Unite împreună cu părinții săi, când avea doar 11 luni. A crescut în Denver, iar înainte să intre în politică a lucrat ca avocată. Victoria sa marchează și o altă premieră. Kiros devine prima femeie de culoare aleasă în Congres din statul Colorado.

Ce promite Melat Kiros

Melat Kiros se numără printre cei cel puțin cinci candidați susținuți de organizația Democratic Socialists of America (DSA) sau de filialele acesteia care au câștigat alegerile de marți.

Printre principalele propuneri se numără extinderea programelor sociale, introducerea unui sistem universal de asigurări medicale și accesul gratuit la servicii de îngrijire a copiilor. Totodată, ea mai susține și desființarea ICE și oprirea ajutorului militar american acordat Israelului. Poziția lui Kiros față de Israel și războiul din Gaza a provocat controverse în timpul campaniei electorale. Contracandidatul său independent, Shimon Blau, a acuzat-o că promovează un discurs antisemit. Kiros a respins acuzațiile și a susținut că declarațiile sale vizează politicile statului israelian, nu comunitatea evreiască.

Generația Z începe să câștige teren în politica americană

Deși vârsta medie a membrilor Congresului american a scăzut în ultimii ani, reprezentanții Generației Z rămân puțini la Washington. Înaintea acestor alegeri, singurul congresman în funcție cu vârsta sub 30 de ani era democratul Maxwell Frost, din Florida. Acesta a devenit, în 2022, primul reprezentant al Generației Z ales în Camera Reprezentanților.

Kiros va ajunge în Congres într-un moment în care Partidul Democrat se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru promovarea unei noi generații de lideri. Într-un interviu acordat NPR în februarie, tânăra a explicat că propunerile sale politice se adresează în special alegătorilor tineri.

„Tinerii înțeleg că ne aflăm în lupta vieții noastre”, a declarat Kiros.

Ea a subliniat că noua generație are nevoie de politicieni dispuși să susțină măsuri îndrăznețe, fără să aștepte aprobarea liderilor cu mai multă experiență.