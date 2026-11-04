Premieră istorică în SUA. Primul musulman ales în Senatul american l-a învins pe candidatul susținut de Donald Trump

Democratul Abdul El-Sayed a câștigat alegerile pentru Senatul SUA în statul Michigan. Acesta a devenit primul musulman ales în această cameră a Congresului american. El-Sayed l-a învins pe republicanul Mike Rogers, susținut de președintele Donald Trump.

În vârstă de 42 de ani, Abdul El-Sayed a ocupat anterior o funcție în domeniul sănătății publice. Acesta va prelua locul lăsat liber de senatorul democrat Gary Peters, care a decis să se retragă din politică, relatează Reuters.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, republicanii dețineau majoritatea în Senat, cu 53 de mandate, față de cele 47 ale democraților. Pentru a prelua controlul, democrații aveau nevoie de un câștig net de patru locuri.

Cine este Abdul El-Sayed și ce a promis în campania electorală

Abdul El-Sayed și-a construit campania în jurul problemelor economice cu care se confruntă familiile americane. El a promis măsuri pentru reducerea costului vieții și limitarea influenței marilor companii asupra deciziilor publice. Printre principalele propuneri se numără și programul Medicare for All. Acesta presupune introducerea unui sistem universal de asigurări de sănătate, finanțat din fonduri publice.

Democratul a susținut și oprirea ajutorului militar american acordat Israelului. De asemenea, el a calificat acțiunile Israelului în Fâșia Gaza drept genocid.

Acuzații de extremism și atacuri la adresa religiei candidatului democrat

Campania electorală din Michigan a fost marcată de atacuri dure la adresa lui Abdul El-Sayed. Mike Rogers a încercat să îl prezinte pe adversarul său drept un politician radical, apropiat de extremismul islamic. Republicanul a invocat presupuse legături ale democratului cu organizația Frații Musulmani.

El-Sayed a respins aceste acuzații, care nu au fost susținute de dovezi. Reprezentanții Partidului Democrat au susținut că atacurile adversarilor politici au avut un caracter islamofob.

Rogers a încercat, de asemenea, să atragă alegătorii evrei nemulțumiți de poziția democratului față de Israel.

În ultimele săptămâni de campanie, Rogers a început să se distanțeze de unele decizii ale președintelui american. Acesta a criticat continuarea războiului din Iran și disputa comercială dintre Statele Unite și Canada. Rogers a susținut că încheierea celor două conflicte ar contribui la reducerea cheltuielilor pentru companii și consumatori.