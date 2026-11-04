VIDEO Democratul care a pus capăt dominației republicane în Texas, mesaj pentru Trump și miliardari: L-am învins pe Goliat

Democratul James Talarico, în vârstă de 37 de ani, a câștigat alegerile pentru Senatul SUA în Texas. Candidatul l-a învins pe Ken Paxton, susținut de Donald Trump. Talarico este primul câștigător democrat în acest stat din 1988 încoace.

În discursul de după victorie, democratul a criticat influența miliardarilor asupra politicii americane și a transmis că reușita sa demonstrează că oamenii pot învinge un sistem dominat de bani și interese politice.

„Am recucerit Texasul”

În fața susținătorilor adunați în Austin, Talarico și-a început discursul cu un mesaj despre puterea alegătorilor și influența banilor în campaniile electorale.

„Tocmai am recucerit Texasul. Tocmai am demonstrat că toți banii din lume nu se pot compara cu puterea oamenilor din Texas. Tocmai am arătat că politica dezbinării nu poate învinge politica iubirii”, a declarat democratul.

Acesta a avut și un mesaj pentru marii donatori ai campaniilor electorale, pe care i-a acuzat că încearcă să controleze sistemul politic american.

„Tocmai am transmis un mesaj fiecărui miliardar care finanțează campanii, fiecărui donator cu averi de trilioane, fiecărui apărător corupt al acestui sistem politic defect. În acest stat, în această țară, puterea aparține oamenilor”, a continuat el. „În această cursă ne-am confruntat cu propriii noștri Goliați: cel mai bogat om din lume, cel mai puternic om din lume și întregul establishment de la Washington”, a spus Talarico, făcând referire la Elon Musk și Donald Trump. „David nu era la fel de mare sau de puternic precum Goliat. Nu avea la fel de multe arme, dar avea speranță. Avea credință și avea o praștie. Voi ați fost praștia mea. Oamenii din Texas au fost praștia mea. Și în această seară l-am învins pe Goliat”, a adăugat democratul.

Alegerile din Texas s-au numărat printre cele mai costisitoare competiții pentru Senatul american. Republicanii au cheltuit peste 316 milioane de dolari pentru a păstra mandatul. Ken Paxton, procurorul general al Texasului și un aliat apropiat al lui Trump, a beneficiat de sprijinul unor mari donatori republicani, inclusiv al miliardarului Elon Musk.

De la copilul care dormea într-un dulap la senatorul ales al Texasului

În discursul său, Talarico a vorbit și despre copilărie. Acesta a povestit vă a crescut într-o familie cu probleme financiare și că mama sa a fost nevoită să plece de acasă din cauza tatălui violent. Femeia a luat câteva lucruri și s-a refugiat cu Jaes la hotelul în care lucra. Ulterior, cei doi s-au mutat într-un apartament mic din estul orașului Austin.

„Nu era loc pentru o cameră de copil. Așa că dormeam într-un pătuț, în dulapul ei. Și era atât de mândră de acel dulap. Îl decorase cu fotografii și jucării. Nimeni nu avea să-i spună că aceea nu era o cameră de copil”, a povestit Talarico.

„Adevărata luptă nu este între stânga și dreapta, ci între cei de sus și cei de jos”

O mare parte a discursului a fost dedicată criticilor la adresa sistemului politic și economic american. Talarico a susținut că marile averi și interesele financiare alimentează conflictele dintre cetățeni pentru a-și păstra influența.

„Miliardarii care dețin algoritmii rețelelor sociale, care dețin televiziunile de știri prin cablu, care îi dețin pe politicienii care se ceartă pe ecranele noastre, vor să ne vadă luptând unii împotriva altora. Vor să ne concentrăm asupra diferențelor dintre noi, nu asupra lucrurilor pe care le avem în comun”, a afirmat politicianul. „Adevărata luptă în această țară nu este între stânga și dreapta. Este între cei de sus și cei de jos. Cei de sus muncesc din greu pentru a ne menține furioși și dezbinați. Pentru că unitatea noastră reprezintă o amenințare pentru averea și puterea lor”, a spus Talarico.

Democratul a criticat și politica bazată pe atacuri personale, frică și ostilitate, despre care a susținut că a afectat relațiile dintre americani în ultimul deceniu.

„Ne-am săturat să fim puși unii împotriva altora. Ne-am săturat să ni se spună să ne urâm unii pe alții. Au fost zece ani de astfel de politică. Politica transformată într-un sport sângeros. Politica provocărilor și a umilirii adversarilor. Politica transformată în wrestling profesionist”, a declarat el.

Talarico a insistat că americanii au nevoie de o schimbare, iar diferențele politice nu ar trebui să îi împiedice să urmărească obiective comune.

„Ura este previzibilă. Ura este plictisitoare. Ura nu poate reduce facturile la energie. Ura nu poate învăța un copil să citească. Ura nu poate construi un viitor. Dar ceea ce ura nu poate face, iubirea poate”, a afirmat senatorul ales.

Printre obiectivele anunțate de Talarico se numără reducerea influenței marilor donatori asupra alegerilor, reformarea sistemului economic, introducerea unui sistem universal de asistență medicală și creșterea investițiilor în educație.

În final, democratul a revenit la referințele religioase, amintind episodul biblic în care Iisus răstoarnă mesele negustorilor din templu.

„Acum 2.000 de ani, când cei de sus îi nedreptățeau pe semenii săi, acel rabin desculț nu a rămas în camera lui să se roage. A mers în centrul puterii și a răsturnat mesele nedreptății”, a spus Talarico.