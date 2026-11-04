Premiere electorale în Statele Unite. Primul senator musulman și prima reprezentantă amerindiană în Congres

Alegerile intermediare din Statele Unite au generat o schimbare majoră în structura Congresului. Potrivit proiecțiilor media, Partidul Democrat a profitat de scăderea popularității președintelui Donald Trump. Democrații au preluat controlul ambelor camere legislative.

Victoria le va permite să exercite un control mult mai strict asupra viitoarei agende a Casei Albe. Pentru obținerea majorității, candidații democrați au învins în fiefuri tradițional republicane. Multe dintre aceste mandate nu mai fuseseră câștigate de decenii de către opoziție.

Premiera din Michigan: primul senator musulman

Democratul Abdul El-Sayed și-a revendicat miercuri victoria în alegerile senatoriale din statul Michigan. De profesie medic, candidatul provine din aripa progresistă a Partidului Democrat. El l-a devansat pe rivalul său republican Mike Rogers în ciuda unei campanii tensionate. El-Sayed devine astfel primul senator musulman din istoria Statelor Unite. El a obținut mandatul deși adversara sa din alegerile primare democrate, Haley Stevens, l-a susținut pe candidatul republican în ultimul moment.

În discursul de victorie, noul senator nu a oferit gesturi de conciliere politică. El a criticat dur tacticile electorale ale republicanului Mike Rogers.

„La început, au scos în evidență numele meu și credința mea, de parcă ar fi vrut să spună: «Știți, el e puțin diferit». Iar când asta nu a funcționat, au încercat să mă facă să mă simt vinovat prin asociere. Și când nici asta nu a funcționat, au mizat totul pe una dintre cele mai urâte campanii pe care le-am văzut în viața noastră”, a declarat Abdul El-Sayed.

Medicul egipteano-american a subliniat că identitatea sa religioasă nu reprezintă cauza problemelor economice resimțite de alegători, precum costul ridicat al carburanților sau prețul alimentelor.

O serie de victorii istorice pentru minorități

Scrutinul de la jumătatea mandatului a marcat o serie impresionantă de premiere la nivel național. Chris Pappas este favorit să devină primul senator bărbat care și-a declarat public homosexualitatea, după victoria obținută în New Hampshire.

De asemenea, Jeremy Moss este așteptat să devină primul membru asumat homosexual al Camerei Reprezentanților din statul Michigan. O altă premieră absolută vine din statul New York, unde Claire Valdez este favorită să obțină un mandat în Congres. Fosta membră a legislativului statal devine astfel prima femeie amerindiană aleasă din această circumscripție la nivel federal.

La nivelul statelor, Keisha Lance Bottoms devine prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria SUA, obținând mandatul în Georgia. Din statul Colorado, tânăra avocată Melat Kiros, în vârstă de 29 de ani, va intra în Camera Reprezentanților, și devine prima femeie de culoare aleasă din acest stat.

Lista premierelor include și schimbări majore de conducere în mari state americane. Gina Hinojosa este favorită să devină prima persoană de origine hispanică aleasă guvernator al statului Texas, învingându-l pe republicanul Greg Abbott. În California, Xavier Becerra va deveni primul guvernator de origine latină. Totodată, statul Ohio va avea prima femeie guvernator din istorie prin alegerea democratei Amy Acton. Această serie de victorii aduce un grup divers de noi lideri politici atât la nivel statal, cât și în Congresul de la Washington.