Anchetă la IPJ Dolj după ce un polițist internat recent la Psihiatrie și-a primit înapoi pistolul. Tânărul, de 25 de ani, este în stare critică

Pistolul, primit la sediul poliției

Duminică seară, după încheierea concediului medical, tânărul a venit la sediul Poliției Bechet ca să își ia înapoi pistolul. Arma i-a fost dată de colegul aflat de serviciu, după care agentul s-a îndreptat spre mașină. La scurt timp, acesta s-a împușcat în zona capului, iar martorii au auzit focul de armă, potrivit ProTv.

Unul dintre ei, Florea Vlăescu, a povestit ce a aflat de la polițiștii de la fața locului.

„Am întrebat un polițai, zic ce s-a întâmplat, domne, accident, ceva? Zice un coleg de-al nostru s-a împușcat. Și mai cumva?! Cine poate să știe? Mașina este asta, a băiatului care s-a împușcat, glonțul s-a înfipt în pomul ăla”, a spus martorul.

Tratament pentru depresie și restricții la armă

Agentul fusese internat la începutul lunii octombrie, perioadă în care urmase un tratament pentru depresie. După externare, el le-a prezentat superiorilor actele medicale, iar ulterior i-ar fi fost impuse restricții privind portul și folosirea armamentului, arată sursa citată.

În mod normal, după internarea la psihiatrie, tânărul nu mai avea dreptul de a purta armă.

Traseul documentelor medicale, verificat de anchetatori

Ancheta dispusă de conducerea IPJ Dolj urmărește dacă polițiștii care i-au înmânat pistolul la intrarea în tură fuseseră sau nu notificați cu privire la starea lui medicală ori dacă protocolul a fost încălcat. Pentru acest lucru, anchetatorii trebuie să reconstituie drumul parcurs de documente.

Procurorii au de stabilit dacă colegii agentului au încălcat procedurile în cunoștință de cauză sau dacă actele medicale care prevedeau interdicția nu ajunseseră încă la ei. Conform aceleiași surse, la ultima evaluare psihologică, din iunie anul trecut, agentul fusese declarat apt.

În stare critică, la spitalul din Craiova

Polițistul a fost dus de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Craiova, a precizat că pacientul de 25 de ani a ajuns în UPU în timpul nopții, la ora 0.26, în stare generală extrem de gravă, intubat și ventilat mecanic, și că a fost apoi transferat în sala de operație.

Familia și prietenii, fără o explicație

Tânărul este singurul copil la parinți. Valentin Ciucă, unul dintre prietenii lui, a spus că nu știe dacă polițistul a fost depresiv și și-a amintit că acesta mai venea la Dunăre cu un skijet: „Nu a răbdat de nimic, a avut tot ce a vrut, și-a permis orice”, a spus acesta.

Mătușa polițistului, care l-a crescut de mic, s-a întâlnit cu el cu doar câteva zile înainte de incident. Femeia a spus că s-a întâlnit cu el și că era bine.

„Sunt foarte afectată, că de mic l-am crescut, nu știu ce a fost în capul lui, nu știu!”, a spus mătușa polițistului.