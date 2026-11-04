Alertă în Marea Neagră. Un remorcher turcesc, în pericol de scufundare după o coliziune în apropiere de Neptun

Structurile Ministerului Afacerilor Interne și ARSVOM au intervenit miercuri dimineață pentru salvarea a șapte marinari turci. Remorcherul lor s-a aflat în pericol de scufundare în Marea Neagră, aproape de stațiunea Neptun, după coliziunea cu o altă navă.

Stefan Lupu - Reporter special
Alertă în Marea Neagră. Un remorcher turcesc, în pericol de scufundare după o coliziune în apropiere de Neptun

Structurile Ministerului Afacerilor Interne și ARSVOM au intervenit miercuri dimineață pentru salvarea a șapte marinari turci. Remorcherul lor s-a aflat în pericol de scufundare în Marea Neagră, aproape de stațiunea Neptun, după coliziunea cu o altă navă.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne au participat miercuri dimineață la o amplă operațiune de căutare și salvare în Marea Neagră. Misiunea a vizat salvarea a șapte marinari cu cetățenie turcă, aflați în pericol. Remorcherul pe care aceștia se aflau a fost la un pas de scufundare în apropierea localității Neptun din județul Constanța.

Alerta a fost declanșată în jurul orei 04:20. Atunci, remorcherul „Ayaz Bey”, aflat sub pavilion turcesc, a transmis un mesaj internațional de primejdie de tip MAYDAY. Nava intrase într-o coliziune violentă cu un alt vas.

Detaliile accidentului naval și intervenția MAI

Conform datelor oficiale, remorcherul „Ayaz Bey” participa la o operațiune complexă de tractare. Alături de remorcherul „Ramazan Bey”, acesta trăgea nava „Mentor”, aflată sub pavilion Antigua și Barbuda. Aceasta din urmă suferise avarii anterioare în apele teritoriale ucrainene, lângă portul Odesa, și nu avea echipaj la bord.

Destinația finală a convoiului era un port din Turcia. În timpul nopții, vremea severă a provocat ruperea bruscă a legăturilor de remorcare. Echipajul a reușit să le refacă, dar la scurt timp remorcherul „Ayaz Bey” s-a ciocnit violent de nava pe care o tracta, și a ajuns în peircol de scufundare.

Pentru salvarea celor șapte marinari, autoritățile române au mobilizat forțe importante. Două nave ale Ministerului Afacerilor Interne au plecat spre zona incidentului.

Una aparține Gărzii de Coastă din cadrul Poliției de Frontieră, iar cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În paralel, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a trimis nava SAR „Ares”. Centrul Maritim de Coordonare a Salvării a preluat conducerea întregii misiuni operative.

Vremea nefavorabilă și starea marinarilor

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în condiții meteorologice extrem de ostile. Vântul puternic și marea foarte agitată au pus probleme serioase echipajelor de intervenție.

Din cauza vremii, autoritățile nu au putut utiliza niciun fel de sprijin aerian pentru recuperarea marinarilor. Prioritatea absolută a structurilor implicate a rămas salvarea vieților omenești pe mare.

La scurt timp, situația echipajului turc s-a clarificat. Trei membri ai echipajului au fost preluați în siguranță de remorcherul „Odin”, aflat sub pavilion olandez. Aceștia vor fi transportați direct către portul Mangalia pentru a fi debarcați în condiții optime.

Ceilalți patru marinari rămași la bordul navei „Ayaz Bey” au refuzat evacuarea de urgență. Ei au declarat autorităților române că nu au nevoie de asistență medicală suplimentară. În prezent, remorcherul avariat se află ancorat în siguranță. Echipajele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în perimetrul incidentului pentru a asigura măsurile de securitate necesare, informează MAI.

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