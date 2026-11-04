Dinastia Resmeriță de Lupeni. Tatăl care le-a lăsat fiilor moștenire primăria

De mai bine de 25 de ani, Lupeniul este condus de familia Resmeriță. Prima dată, tatăl – Cornel Resmeriță, ulterior fiul cel mare – Cristian Resmeriță și acum fiul cel mic – Marius Lucian Resmeriță. Toți au candidat sub sigla PSD.

Cu o populație de 18.699, potrivit recensământului din 2021, municipiul Lupeni, din județul Hunedoara, a fost considerat cândva simbolul „aurului negru”. Situat pe Valea Jiului, Lupeniul nu a mai cunoscut de 26 de ani altă coloratură politică în afară de trandafirii roșii.

Cornel Resmeriță, fost miner și primar al Lupeniului timp de 16 ani, a fost urmat la conducerea administrației locale de cei doi fii ai săi, Cristian și Lucian. Unul a ocupat funcția pentru câteva luni, înainte de a reveni în Parlament, iar celălalt conduce municipiul din 2017.

Tatăl Resmeriță, primul care a deschis seria mandatelor din Lupeni

Născut în 1956, la Lupeni, Cornel Resmeriță și-a început cariera profesională în industria minieră. A absolvit Liceul Industrial și Școala de maiștri din localitate, după care a lucrat la Exploatarea Minieră Lupeni până în 1992. În același an, a intrat în antreprenoriat alături de fratele său și s-a implicat în politica locală, el fiind printre fondatorii organizației PSD din municipiu, potrivit relatărilor presei locale.

În 2000, Resmeriță a câștigat primul mandat de primar. A fost reales de încă trei ori și a rămas în funcție până în 2016, perioadă în care administrația locală a trebuit să gestioneze efectele declinului industriei miniere și tranziția economică a Văii Jiului în contextul politicilor europene de decarbonizare. Dezvoltarea turismului în stațiunea Straja a reprezentat unul dintre subiectele centale ale mandatului său.

Numele lui Cornel Resmeriță a fost legat și de controverse. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv în 2010 că acesta colaborase cu fosta Securitate, în calitate de informator. În februarie 2015, Cornel Resmeriță a fost reținut de procurorii DNA în dosarul „Gala Bute”, fiind ulterior plasat în arest la domiciliu. În 2016, a fost trimis în judecată într-un dosar privind atribuirea unui contract pentru lucrări de alimentare cu energie electrică a stațiunii Straja. Potrivit presei, dosarul s-a încheiat în 2022 prin prescripția răspunderii penale.

În 2016, Resmeriță senior nu a mai candidat pentru un nou mandat. Locul său în cursa electorală a fost ocupat de fiul cel mare, Cristian, care avea deja o carieră politică la nivel național. Cornel Resmeriță a murit în 2024.

Fiul cel mare, de la catedră la Parlament și Primăria Lupeni

Cristian Resmeriță, fiul cel mare al lui Cornel Resmeriță, este profesor de fizică de profesie și a intrat în politica națională înainte de a ajunge primar. A fost ales deputat PSD în 2008 și a obținut un nou mandat în 2012.

În iunie 2016, a candidat la Primăria Lupeni și a câștigat alegerile. Mandatul a fost însă scurt. După alegerile parlamentare din decembrie 2016, Cristian Resmeriță a revenit în Parlament, de această dată ca senator, renunțând la funcția de primar.

Cariera sa politică a continuat în Senat, unde a obținut mandate succesive. În paralel, a preluat conducerea organizației PSD Lupeni, funcție deținută anterior de tatăl său.

Plecarea sa din primărie a dus la organizarea unor alegeri locale parțiale în 2017. PSD l-a desemnat candidat pe fratele său mai mic, Lucian Resmeriță, care a câștigat scrutinul și a devenit al treilea membru al familiei care a ocupat funcția de primar al municipiului.

Fiul cel mic al familiei Resmeriță, din 2017 la butoane

Profesor de fizică, asemenea fratelui său, Lucian Resmeriță, fiul cel mic al lui Cornel Resmeriță și fratele lui Cristian, el a ocupat și funcția de director al Colegiului Național de Informatică din Petroșani, potrivit presei locale.

La alegerile parțiale din iunie 2017, Lucian Resmeriță a candidat din partea PSD și a câștigat scrutinul. A fost reales în 2020 și 2024, fiind continuatorul seriei mandatelor familiei la conducerea municipiului.

Activitatea primăriei a fost criticată într-un reportaj din 2019, difuzat în cadrul emisiunii „România, te iubesc!”, de la Pro TV, care a pus în discuție problemele economice ale Văii Jiului și continuitatea familiei Resmeriță la conducerea administrației locale. Și în 2024, Europa Liberă a relatat despre datoriile administrației și despre averile declarate de membrii familiei, precum și despre activitățile unor firme în care frații Resmeriță figurau ca asociați.