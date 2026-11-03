Majorarea pensiilor, între promisiuni și incertitudine. Ministrul Muncii avansează 7,3%, premierul evită cifrele

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Libertatea faptul că pensiile ar putea fi majorate cu 7,3%. Oficialul susține că aceste calcule sunt estimative și că o creștere va fi posibilă abia în urma unor discuții cu Ministerul Finanțelor.

„Cifrele nu sunt finale și nu vreau să spun un procent ca o promisiune, vreau să spun un procent ca un calcul intermediar și calculul intermediar este de 7,3%. Eu cred că sunt destule argumente în favoarea lui 7,3%. Din punct de vedere al procedurilor, eu o să-mi respect mandatul, adică o să transmit premierului și ministrului de Finanțe care sunt cifrele după calculele indicatorilor macroeconomici relevanți, după care discuția cu ministrul de Finanțe și cu premierul va fi decisivă”, a adăugat Florin Manole.

Ministrul muncii și formulele de calcul

Ministrul Muncii a făcut declarații și cu privire la motivele pentru care pensiile ar trebui majorate, explicând faptul că ar putea ajuta la redresarea consumului în România.

„Avem o mare problemă cu scăderea consumului, cu prăbușirea consumului. Indexarea, majorarea pensiilor conform legii, ar fi un… cum să zic, ar da un imbold consumului. Sigur vor spune unii că o parte din consum se face din importuri și asta e o problemă. Da, e adevărat, dar nu poate ministrul Muncii să regleze piața astfel încât să avem stimularea producției interne.”, a mai spus Florin Manole, potrivit sursei citate.

Ce spune premierul Luca Niculescu

Prezent în studioul TVR, premierul Luca Niculescu susține că ia în calcul indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027, fără ca demersul să fie amânat. Totuși, premierul nu a avansat un procent.

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a declarat premierul Luca Niculescu, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, prim-ministrul s-a ferit să ofere cifre concrete, așa cum a făcut ministrul Muncii.

„Evident că dorința noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii, evident că ne dorim ca toți pensionarii care au lucrat atât de mult, şi câteodată greu, să aibă pensii mai mari și dorința noastră este să avem această indexare. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a mai spus Luca Niculescu.