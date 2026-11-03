„Mi se pare foarte clar că republicanii vor pierde Camera, încă se joacă la Senat. Democraţii au nevoie să întoarcă patru locuri de senator, locuri care sunt astăzi ale republicanilor. Cred că cea mai interesantă este cea din Ohio, va avea şi un impact moral. Prima surpriză majoră va fi în Texas. Toată lumea dă foarte multă importanţă acestor alegeri, chiar dacă rezultatul va fi unul mare pe politică internă. Următorii doi ani vor fi un război continuu. De miercuri, SUA vor intra într-o campanie pentru alegerile prezidenţiale”, a explicat sociologul Vladimir Ionaş marţi seara, într-o intervenţie la Prima News, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”.

Alegerile midterms din SUA au loc marţi, 3 noiembrie, la jumătatea mandatului preşedintelui Donald Trump. Americanii votează pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor, 35 de mandate în Senat şi 36 de guvernatori. Principalul obiectiv al democraţilor este recâştigarea controlului asupra Congresului, în prezent dominat de republicani.

Campania electorală a fost marcată de teme precum inflaţia, costul vieţii, imigraţia, politica externă şi războiul cu Iranul. Rezultatul scrutinului poate limita capacitatea lui Trump de a-şi aplica agenda politică în ultimii doi ani de mandat şi deschide calea pentru viitoarea campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, care vor avea loc peste doi ani.