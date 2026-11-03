EXCLUSIV Cine a raportat morți în PNRR? CNP-uri invalide și duplicate, semnalate în documentele Ministerului Muncii. Manole și Pîslaru se acuză reciproc

Un scandal legat de raportarea persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate, țintă asumată de România prin PNRR, a declanșat un schimb de acuzații între ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), și fostul ministru interimar Dragoș Pîslaru. Social-democratul susține că în raportarea transmisă Comisiei Europene au fost incluse persoane decedate și că, în urma verificărilor, 478 de cazuri au fost eliminate. Mai mult, Florin Manole spune că, din acest motiv, România va pierde fonduri din PNRR. Liberalul respinge acuzațiile și afirmă că persoanele decedate figurau într-o centralizare anterioară, realizată de fosta conducere a ANPDPD – Aelxandra Zara (fiica unui consilier general AUR, demisă după scandalul azilelor din Bihor) – fiind eliminate înaintea raportării finale. Mai multe documente obținute de Cotidianul arată că Ministerul Muncii semnalase probleme privind calitatea datelor încă din iulie și august, înainte ca noua conducere a ANPDPD să certifice îndeplinirea jalonului PNRR.

Potrivit unei note de informare din 11 august 2026, Ministerul Muncii solicitase ANPDPD, încă din 15 iulie, documentele justificative pentru îndeplinirea țintei 383 din PNRR, privind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități.

Pe 24 iulie, ANPDPD a transmis un tabel centralizator cu persoanele dezinstituționalizate până la 30 iunie 2026, întocmit pe baza informațiilor primite de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC).

La verificarea documentației, Ministerul Muncii a identificat CNP-uri duplicate, CNP-uri invalide și numeroase poziții cu informații lipsă. Aceste probleme au fost comunicate ANPDPD la 27 iulie, cu solicitarea de verificare și corectare.

Ulterior, prin adresa nr. 5648 din 6 august, transmisă direct președintei ANPDPD, Ana Rădulescu, ministerul a cerut continuarea colectării și verificării documentelor justificative.

Adresa preciza inclusiv că simplul transfer al beneficiarilor dintr-un centru rezidențial în altul, reorganizarea administrativă a centrelor sau mutarea în structuri care păstrează caracteristicile instituționalizării nu pot fi considerate dezinstituționalizare.

ANPDPD a certificat 3.976 de persoane dezinstituționalizate eligibile

La 31 august 2026, ANPDPD a transmis Ministerului Muncii raportul de sinteză nr. 58989, semnat de președinta Ana Rădulescu.

Documentul certifică existența a 3.976 de persoane eligibile, raportate ca dezinstituționalizate în perioada 2021–31 august 2026, reprezentând 99,4% din ținta renegociată de 4.000 de persoane.

„Situația centralizată cuprinde 3.976 de persoane verificate de ANPDPD și confirmate ca eligbile pentru documentarea țintei 383, a căror dezinstituționalizare s-a realizat efectiv până la 31 august 2026”, se arată în raport.

Un detaliu relevant este că, dintre cele 3.976 de persoane, 42 figurau, la data raportării, ca aflându-se în tranziție din servicii rezidențiale spre servicii comunitare sau spre comunitate. Raportul le include în totalul persoanelor eligibile, fără ca documentul de sinteză să permită verificarea individuală a situației lor.

Florin Manole (PSD): 478 de cazuri neconforme, inclusiv persoane decedate

Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că în mandatul său au fost raportate „persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate” pentru îndeplinirea țintei din PNRR.

„Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false”, afirmă ministrul Muncii.

Potrivit lui Manole, după transmiterea datelor către Comisia Europeană, au fost identificate persoane decedate, transferuri între centre rezidențiale, beneficiari fără documente justificative sau persoane care nu îndeplineau criteriile de eligibilitate.

În urma verificărilor ministerului, susține acesta, 478 de cazuri au fost eliminate, astfel că numărul real al persoanelor dezinstituționalizate ar fi de 3.498, nu 3.976, a scris ministrul social-democrat pe pagina de Facebook.

Dragoș Pîslaru: Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat

Dragoș Pîslaru respinge acuzațiile și susține că Florin Manole folosește o centralizare de pe vremea fostei șefe ANPDPD, Alexandra Zară, susținută de PSD.

„Lista cu „morți” pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD”, afirmă fostul ministru.

Alexandra Zară, fiica lui Ovidiu Zară, consilier general în CGMB din partea AUR, a fost demisă de Pîslaru în contextul scandalului azilelor din județul Bihor asociate cu numele lui Viorel Pașca. În locul său a fost numită Ana Rădulescu.

Liberalul susține că noua conducere a eliminat cazurile persoanelor decedate înainte de raportarea din 31 august: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”, afirmă acesta.

Fostul ministru subliniază că nu a semnat și nu a transmis personal raportarea către Comisia Europeană, aceasta fiind atribuția direcției de specialitate din minister, și că a renegociat ținta PNRR de la 5.411 la 4.000 de persoane. Aplicând marja de 5% pe care o invocă, pragul necesar era de 3.800 de persoane, depășit prin raportarea celor 3.976, susține Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.