A doua alertă cu bombă în 24 de ore la bordul unui avion plecat din Londra. 181 de persoane, evacuate în Polonia

O nouă alertă cu bombă a fost declanșată marți, 3 noiembrie, la bordul unui avion de pasageri care zbura de la Londra spre Varșovia. Aeronava, cu 181 de persoane la bord, a fost deviată către un alt aeroport, închis temporar pentru verificări. Este a doua amenințare de acest fel în numai 24 de ore care vizează un zbor plecat din capitala Marii Britanii, după incidentul de luni, când un avion Wizz Air a fost escortat de un aparat militar de vânătoare.

Un avion Boeing 737 MAX al companiei poloneze LOT, care decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra și urma să aterizeze pe aeroportul Chopin din Varșovia, a fost redirecționat către aeroportul Modlin, după primirea unor informații privind existența unui posibil dispozitiv exploziv la bord.

Potrivit publicației The Independent, alerta a fost transmisă la ora locală 9:54, iar aeronava a aterizat în siguranță șapte minute mai târziu.

Imediat după aterizare, avionul a fost izolat într-o zonă specială, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție și specialiști în dezamorsarea dispozitivelor explozive.

Aeroportul din Varșovia, închis temporar

Cele 181 de persoane aflate la bord au fost debarcate în siguranță, în timp ce echipele de securitate au început verificarea aeronavei și a bagajelor.

Aeroportul Modlin, situat la aproximativ 36 de kilometri de Varșovia, a fost închis temporar, pentru a permite desfășurarea operațiunilor. Autoritățile au transmis că prioritatea este siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar.

Ulterior, aeroportul și-a reluat activitatea, însă zona în care se afla aeronava a rămas restricționată pentru continuarea verificărilor. În aceeași zi, o altă amenințare cu bombă a vizat un avion al companiei Scandinavian Airlines, care efectua o cursă de la Copenhaga către Varșovia. Aeronava a aterizat pe aeroportul Chopin, unde autoritățile au efectuat verificări de securitate. Activitatea aeroportului a continuat, în ciuda incidentului.

Cu o zi înainte, un avion Wizz Air a fost escortat de un aparat militar

Incidentul de marți vine după o altă alertă cu bombă, înregistrată luni, 2 noiembrie, la bordul unui avion Wizz Air care efectua cursa Londra Luton–Sofia.

Aeronava a fost redirecționată către Budapesta după primirea amenințării în timpul zborului. Autoritățile ungare au mobilizat un avion militar de vânătoare Gripen, care a escortat aeronava de pasageri până la aterizarea în siguranță.

La sol, avionul a fost preluat de echipele de securitate, care au efectuat controale amănunțite. Compania Wizz Air a confirmat ulterior că nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv, iar aeronava a primit permisiunea de a-și continua călătoria către Sofia.