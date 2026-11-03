Președintele CJ Călărași a cumpărat un fost punct vamal din Italia. Cât a plătit și ce proprietăți mai deține în Italia

Imobilul se află în comuna Ventassoo zonă care leagă Toscana de provincia Emilia-Romagna. În trecut, acesta a funcționat ca punct vamal, notează Public Record.

Complexul turistic, mai scriu jurnaliștii, se numește „La Gabellina Iliuță”. Numele apare inclusiv un indicator stradal.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare în 2018, în urma unei executări silite, potrivit publicației italiene Redacon. Prețul minim era de 331.000 de euro.

Jurnaliștii italieni scriau atunci că vechii proprietari investiseră pentru renovare aproximativ 800.000 de euro. O parte din bani, 150.000 de euro, au fost din fonduri europene.

Spre finalul anului 2023, familia lui Vasile Iliuță a mai plătit pentru complex doar 70.000 de euro, tot printr-o executare silită.

Jurnaliștii de la Public Record au încercat să obțină un punct de vedere de la acesta, însă Vasile Iliuță nu a răspuns apelurilor sau mesajelor redacției. Și Cotidianul l-a sunat pe șeful CJ Călărași, dar tot fără succes.

„Anul acesta l-am văzut deja de două sau trei ori pentru că vine să mănânce și aici”

Jurnaliștii de la Public Record au stat de vorbă inclusiv cu un localnic.

„A fost un hotel. Apoi a dat faliment de-a lungul anilor și s-a terminat. A trecut prin două sau trei mâini. Acum l-a cumpărat un domn din România. Gândește-te că este un președinte de regiune (…) care a cumpărat o grămadă de lucruri în Italia.

(…) Anul acesta l-am văzut deja de două sau trei ori pentru că vine să mănânce și aici. Din când în când vin. Ei sunt poate zece sau 15 persoane, cam așa”, le-a spus localnicul jurnaliștilor.

Acesta a mai adăugat că Vasile Iliuță a avut un om de încredere care a coordonat amenajarea interioară a complexului turistic. Le-a spus jurnaliștilor de la Public Record că este un pensionar, fost angajat al Guardia di Finanza, poliția italiană care investighează fraudele economice și financiare. Nu și-a mai amintit numele lui, dar jurnaliștii români l-au identificat.

Public Record scrie că este vorba despre Fabrizio Torelli, care notează pe Facebook că este căsătorit cu o româncă. Acesta l-ar fi ajutat pe Vasile Iliuță să cumpere încă două proprietăți în Italia.

Ce imobile a mai cumpărat Iliuță în Italia

Complexul turistic din Munții Apenini este singura proprietate pe care șeful CJ Călărași o deține în Italia, mai scrie Public Record.

Vasile Iliuță a mai cumpărat în trecut o clădire în Alpii italieni, în apropiere de stațiunea elvețiană Saint Moritz, cu 80.000 de euro.

Totodată, acesta mai deține și un hotel de trei stele la Rimini, pe malul Mării Adriatice. Pentru acesta a plătit aproape un milion de euro, iar în prezent afacerea este condusă de fiul său, scrie Public Record.

Publicația mai notează că, potrivit contractelor pe care le-a obținut, toate cele trei proprietăți au fost cumpărate în 2023, din executări silite ale unor firme italiene falimentare.

La acel moment, Vasile Iliuță era judecat într-un dosar de abuz în serviciu și pentru că amenințase un procuror. Șeful CJ Călărași și al PSD Călărași a fost achitat definitiv în 2024.