Alegătorii americani se prezintă marți, 3 noiembrie 2026, la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial (Midterms). Scrutinul are loc la exact doi ani după alegerile prezidențiale și funcționează în mod tradițional ca un barometru politic pentru liderul de la Casa Albă.

Deoarece Donald Trump se află la al doilea mandat, miza depășește agenda legislativă imediată. Rezultatele de astăzi trasează harta politică pentru alegerile prezidențiale din 2028 și poziționează viitorii candidați pentru succesiunea la Casa Albă.

Înaintea votului de astăzi, Partidul Republican deține majoritatea în ambele camere ale Congresului, dar cu marje strânse. Pierderea uneia dintre camere schimbă direct raportul de forțe de la Washington pentru ultimii doi ani de mandat ai președintelui Donald Trump.

Matematica puterii: Ce aleg americanii astăzi

Scrutinul de astăzi determină componența celui de-al 120-lea Congres al Statelor Unite, instituție care își va începe oficial mandatul la data de 3 ianuarie 2027. În paralel, votul vizează funcții executive și legislative cheie la nivelul statelor.

În Camera Reprezentanților, toate cele 435 de mandate cu drept de vot sunt puse în joc pentru o perioadă de doi ani. Pentru a obține majoritatea, un partid are nevoie de cel puțin 218 fotolii. În actuala legislatură, republicanii dețin 218 mandate, iar democrații au 214, la care se adaugă un membru independent aliniat cu republicanii și două locuri vacante. O particularitate a acestui ciclu electoral este numărul ridicat de retrageri: 60 de reprezentanți (26 de democrați și 36 de republicani, alături de doi delegați fără drept de vot) au anunțat că nu mai candidează pentru un nou mandat în Cameră, al doilea cel mai mare număr de retrageri din istoria SUA după anul 1992.

Despre alegerile la nivelul Senatului și la nivel statal

În Senatul SUA, alegătorii decid soarta a 35 de mandate din totalul de 100. Alături de cele 33 de fotolii supuse votului la termen, pentru mandate de șase ani, au loc două alegeri speciale în statele Florida și Ohio. În prezent, tabăra republicană controlează 53 de locuri, în timp ce democrații și cei doi senatori independenți aliniați cu aceștia totalizează 47 de mandate. Pentru a prelua controlul Senatului, Partidul Democrat are nevoie de un câștig net de patru fotolii, până la pragul de 51 de senatori. În cazul unei egalități de 50 la 50, majoritatea rămâne la republicani prin votul decisiv al vicepreședintelui JD Vance. Principalele curse disputate au loc în Ohio, Michigan, Maine, Texas, Iowa și Alaska.

La nivel statal, cetățenii aleg astăzi guvernatorii în 36 de state. Înaintea scrutinului, cele 36 de funcții puse în joc sunt împărțite egal: 18 sunt deținute de republicani și 18 de democrați, în timp ce raportul total la nivel național este de 26 de guvernatori republicani la 24 democrați. Guvernatorii aleși acum vor administra statele în timpul scrutinului prezidențial din 2028, un factor strategic major în organizarea viitoarei campanii naționale. Tot astăzi au loc alegeri pentru 88 dintre cele 99 de camere legislative statale.

Cum se schimbă guvernarea la Washington

Controlul asupra Congresului dictează capacitatea președintelui de a-și aplica programul politic. Dacă Partidul Republican păstrează majoritatea în ambele camere, administrația Trump poate adopta proiecte de lege, reforme fiscale și alocări bugetare fără blocaje.

În schimb, dacă Partidul Democrat câștigă majoritatea în Camera Reprezentanților, opoziția preia conducerea comisiilor parlamentare. Acest statut oferă puterea de a bloca inițiativele legislative ale Casei Albe, de a controla bugetul federal și de a deschide investigații parlamentare asupra deciziilor luate de administrație. Dacă democrații obțin majoritatea și în Senat, aceștia capătă controlul asupra confirmării judecătorilor federali, a ambasadorilor și a membrilor cabinetului prezidențial.

Decizia Curții Supreme în cazul voturilor din California

Tensiunea politică a acestui scrutin s-a reflectat și în justiție, chiar înaintea deschiderii secțiilor de votare. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni o cerere de ultim moment formulată de administrația Trump, care solicita o intervenție în procesul de numărare a voturilor din statul California.

Departamentul de Justiție a cerut excluderea a 20.000 de buletine de vot. Reprezentanții guvernului federal au afirmat că documentele respective ar fi fost eliberate unor persoane din acest stat care nu dețin cetățenia americană. Două instanțe inferioare au respins anterior solicitarea. Funcționarii electorali de la nivel de stat au contestat datele guvernului federal și au argumentat că procedura utilizată pentru identificarea presupușilor non-cetățeni a fost inexactă.

Curtea Supremă a tranșat disputa printr-o ordonanță de o singură linie, prin care a respins cererea Departamentului de Justiție referitoare la emiterea unei măsuri provizorii.

„Cererea de măsură provizorie în așteptarea apelului, prezentată judecătoarei Kagan și trimisă de aceasta Curții, este respinsă”, se precizează în textul ordonanței.

Hotărârea menține în vigoare deciziile instanțelor inferioare și oprește demersul administrației de a invalida cele 20.000 de buletine de vot. California este cel mai populat stat american, cu aproximativ 23 de milioane de alegători înscriși pe liste. Până duminică seara, autoritățile californiene au înregistrat deja peste șase milioane de buletine de vot trimise prin poștă.

Când se închid secțiile

Primele secții de votare din SUA se închid marți la ora 18:00 (ora Coastei de Est) în părți din Indiana și Kentucky, în timp ce urnele din California se închid la ora 23:00, iar cele din Alaska la ora 01:00 în noaptea de marți spre miercuri.

În statele cu diferențe mici între candidați, rezultatul final poate întârzia mai multe zile. În California, legea permite recepționarea buletinelor de vot expediate prin poștă până la data de 10 noiembrie, cu condiția ștampilării acestora până în ziua alegerilor, iar certificarea oficială la nivel de stat este programată pentru 11 decembrie.