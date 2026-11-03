Alerte nucleare false trimise pe aplicațiile guvernamentale rusești și ucrainene. Mesajele au generat valuri de ironii pe internet

Autoritățile din Rusia și Ucraina au raportat piratarea simultană a sistemelor naționale de alertare a populației. Incidentele cibernetice, desfășurate în noaptea de duminică spre luni, au vizat aplicațiile oficiale destinate informării publicului cu privire la rachete, drone și alte pericole iminente.

Conform informațiilor disponibile, specialiștii nu au putut stabili o legătură directă între cele două atacuri.

În Ucraina, aplicația publică de alertă aeriană a transmis mesaje alarmante duminică seara. Alertele false susțineau că se desfășoară atacuri chimice și nucleare asupra Kievului și a altor orașe, existând totodată pericolul izbucnirii unor lupte de stradă. Un alt mesaj neconform cu realitatea anunța lansarea rachetei hipersonice rusești „Oreshnik”. Aplicația vizată suferise recent o actualizare tehnică pentru a permite afișarea în timp real a traseului dronelor inamice.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au infirmat imediat avertismentele false printr-un mesaj pe rețeaua Telegram.

„Aplicația de alertă aeriană pare să fi fost supusă influenței inamice. Nu există nicio amenințare de radiații! Păstrați-vă calmul și urmăriți actualizările noastre pe canalul nostru!”, au comunicat responsabilii ucraineni.

Coordonatorul proiectului de alertă, Stepan Tanasiychuk, a confirmat luni restabilirea parțială a serviciului. Echipa sa a introdus noi măsuri de securitate și niveluri de alertă pe harta digitală.

„Echipa ia măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea aplicației, cu scopul de a preveni situații similare în viitor. Ne dăm seama câtă îngrijorare și neplăceri inutile a provocat acest incident”, a declarat Stepan Tanasiychuk pe platforma Instagram.

Atacul cibernetic asupra sistemului rus Emercom

Luni dimineață, aplicația mobilă Emercom, administrată de Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia, a devenit victima unui incident similar. Agenția rusă de stat TASS a citat oficiali din cadrul ministerului care au descris un „atac cibernetic masiv”. Alerta falsă a ajuns pe dispozitivele utilizatorilor din 33 de regiuni ale Federației Ruse.

Hackerii au trimis un mesaj redactat cu litere de tipar, care anunța lansarea de ogive nucleare pe sistemele de rachete, însoțit de expresii vulgare.

Reacția publicului din ambele state a demonstrat o scădere drastică a încrederii în sistemele oficiale de comunicare. Civilii obosiți de război au ignorat intenția de creare a panicii. Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat prin crearea de meme-uri și ironii. Mulți cetățeni ruși au criticat dur vulnerabilitatea infrastructurii digitale guvernamentale.

„Era greu de crezut o asemenea prostie. Cum a putut Ministerul Situațiilor de Urgență să permită măcar ca asta să se întâmple… să se lase piratat”, a comentat un utilizator pe Instagram, reflectând nemulțumirea generală față de expunerea datelor personale.