Peter Magyar susține că va da publicității miercuri, 4 noiembrie 2026, lista tuturor celor 50.000 de agenți și informatori ai Securității comuniste. Întreaga rețea și-a desfășurat activitatea între 1945 și 1989.

Premierul Ungariei susține că foarte mulți cetățeni își vor regăsi pe listă rude sau colegi de serviciu, potrivit EFE.

„După publicarea documentelor serviciilor (secrete), multe familii vor fi întristate”, potrivit lui Balint Ruff, ministru desemnat să coordoneze Cancelaria premierului Peter Magyar.

Ungaria desecretizează arhivele Securității comuniste

Toate documentele făcute publice se regăsesc în arhiva serviciilor de securitate internă ale regimului comunist.

Conform experților, întreaga rețea a Securității din Ungaria comunistă avea peste 150.000 de agenți, colaboratori și informatori. Cei mai mulți dintre aceștia erau obligați să-și spioneze familia, colegii sau prietenii.

Toate informațiile culese erau trecute într-un raport special și înaintate serviciilor secrete.

Oficiali de la Budapesta susțin însă că multe dintre numele persoanelor trecute pe listă reprezintă și tentative eșuate de recrutare.

Mai mult, mulți cetățeni maghiari au fost șantajați sau constrânși de autoritățile comuniste să colaboreze cu Securitatea.

Controversele din jurul lui Viktor Orban

Opinia publică din Ungaria așteaptă ca pe acea listă să apară și numele fostului premier, Viktor Orban.

Potrivit Dailynewshungary.com, au apărut imediat speculații cu privire la posibila colaborare a lui Viktor Orban cu Securitatea.

Sursa citată îl menționează pe jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi, care a relatat într-un podcast faptul că ultimul premier comunist al Ungariei, Miklós Németh, ar fi văzut trei rapoarte de informații semnate de Orban. Documentele au fost descoperite de fostul premier maghiar în anul 1990.

Cu toate acestea, arhivele oficiale nu-l menționează pe Viktor Orban drept colaborator al Securității.

Imediat ce informația cu privire la publicarea listei a fost făcută publică, fostul premier maghiar, Viktor Orban, a avut o reacție publică.

Acesta a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care susține că Securitatea a încercat să-l recruteze, dar el a refuzat.

„În prima perioadă a serviciului meu militar au încercat să mă recruteze, dar am refuzat, astfel că tentativa s‑a încheiat fără succes. Mai târziu, m-au ținut sub supraveghere constantă pe mine, pe soția mea și pe colegii mei din opoziție. Cu toții eram ținte ale investigațiilor secrete ale partidului-stat. Din documente reiese clar că, încă de la începutul anilor ’80, au folosit împotriva noastră toate mijloacele serviciilor secrete. Ne-au urmărit, au trimis informatori asupra noastră, au instalat dispozitive de ascultare la locul de muncă, în locuința noastră și chiar în dormitor”, a scris Orban pe Facebook.

Detalii din trecutul lui „Kurázsi” (Curaj)

Sursa citată mai publică și opinia lui Krisztián Ungváry, istoric ce face parte dintr-o comisie care analizează documentele.

Acesta subliniază faptul că prezumția de nevinovăție trebuie luată în calcul și că orice acuzație trebuie însoțită de dovezi.

Ungváry a precizat că, după efectuarea stagiului militar, Orban a fost ținta supravegherii statului. El recunoaște că este posibil ca fostul premier să fi îndeplinit sarcini de informații înainte de liberare, dar nu există dovezi în acest sens.

Acesta susține că Securitatea a încercat, în 1988, să-l recruteze pe Orban sub numele de „Kurázsi” (Curaj). Tentativa a eșuat însă, pentru că Orban a continuat să fie o țintă a supravegherii.