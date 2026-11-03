Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, va sta în arest la domiciliu pentru 19 zile, a decis marți Instanța supremă. El este cercetat pentru viol și agresiune sexuală în relația cu unele dintre studentele sale de la Iași.

Judecătorii au desființat încheierea prin care Curtea de Apel Iași dispusese arestarea preventivă și au respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

În schimb, au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, în perioada 3–21 noiembrie 2026, inclusiv.

Instanța a dispus punerea sa de îndată în libertate de sub puterea mandatului de arestare preventivă și plasarea în arest la domiciliu, dacă nu este arestat în altă cauză.

Ce presupune arestul la domiciliu

Pe durata arestului la domiciliu, Alexandru Toader nu poate părăsi locuința fără permisiunea organului judiciar competent.

De asemenea, este obligat să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat.

Judecătorii i-au impus și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate și cu martorii din dosar.

Instanța l-a avertizat că încălcarea cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor stabilite poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv.

În anumite condiții, încălcarea măsurii poate atrage și răspunderea penală pentru evadare.

Pentru ce este anchetat Ionuț Toader

Ionuț Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost comise în raport cu mai multe studente.

Potrivit anchetatorilor, suspiciunile vizează presupuse fapte săvârșite profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studentele implicate în dosar.

Cazul a provocat un val de reacții publice, inclusiv din partea tatălui său, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, care a spus că situația reprezintă „un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.

Scandalul a izbucnit în urma unor acuzații formulate de foste studente ale Facultății de Drept din Iași, care au susținut că cadrul universitar le-ar fi făcut propuneri cu conotație sexuală în contextul relațiilor academice și chiar că le-ar fi agresat sexual.

Cine este Ionuț Toader

Ionuț Alexandru Toader este lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și notar public.

Scandalul a izbucnit în noiembrie 2025, când două foste studente l-au acuzat că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor, scrie ziaruldeiasi.ro.

Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate.

În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.

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