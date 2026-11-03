Negocieri ruso-ucrainene la Casa Albă. Anunțul Melaniei Trump făcut în ziua alegerilor de la jumătatea mandatulu

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că va găzdui la Casa Albă reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, în ziua alegerilor midterms din SUA.

Florin Toader
Negocieri ruso-ucrainene la Casa Albă. Anunțul Melaniei Trump făcut în ziua alegerilor de la jumătatea mandatulu

Melania Trump a anunțat că va aduce împreună reprezentanți ucraineni și ruși la Casa Albă pe 5 noiembrie FOTO: X / NEXTA

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că va găzdui la Casa Albă reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, în ziua alegerilor midterms din SUA.

În ziua alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, Prima Doamnă Melania Trump a anunțat organizarea unei întâlniri diplomatice directe la Casa Albă între reprezentanții Rusiei și ai Ucrainei. Inițiativa vine în prelungirea acordului local de încetare a focului negociat anterior de Prima Doamnă în orașul Oleșkî și este descrisă de administrația americană drept un moment de o importanță deosebită în istoria diplomatică a Statelor Unite.

Anunțul Melaniei Trump din ziua alegerilor intermediare

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut un anunț cu privire la negocierile de pace în războiul din Ucraina chiar în ziua desfășurării alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, potrivit News.ro.

Aceasta a confirmat că urmează să reunească personal, la sediul executivului american din Washington, delegații oficiale din partea Rusiei și a Ucrainei. În comunicatul emis marți, evenimentul este descris drept „un moment extraordinar în istoria americană”, subliniind implicarea directă a Primilor Doamne în medierea și gestionarea directă a discuțiilor diplomatice la cel mai înalt nivel.

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Anunțul coincide cu o zi decisivă din punct de vedere politic pentru administrația de la Washington, în care cetățenii americani sunt chemați la vot pentru reconfigurarea locurilor din Congresul Statelor Unite. Implicarea Melaniei Trump în negocierile directe marchează o extindere a rolului său public, trecând de la activitățile de susținere a cauzelor sociale la facilitarea canalelor directe de dialog geopolitic între cele două națiuni aflate în conflict armat.

Continuarea demersurilor după armistițiul de la Oleșkî

Planul de a aduce la aceeași masă reprezentanții Moscovei și ai Kievului la Casa Albă vine în continuarea unor demersuri anterioare coordonate de Prima Doamnă a Statelor Unite. În a doua jumătate a lunii octombrie, Casa Albă a anunțat că Melania Trump a mediat un acord privind încetarea temporară a ostilităților între forțele ruse și ucrainene, limitat la teritoriul orașului ucrainean Oleșkî, o localitate situată sub controlul armatei ruse.

Armistițiul local de la Oleșkî a avut ca scop facilitarea accesului echipajelor umanitare și oferirea posibilității de asistență pentru populația civilă blocată în zona de conflict. Deși aplicarea pe teren a implicat provocări specifice privind supravegherea respectării armistițiului și libertatea de mișcare a locuitorilor, încetarea focului la nivel local a fost menținută ca cadru de referință pentru dezvoltarea unor canale suplimentare de negociere. Noul anunț privind reuniunea de la Washington semnalează trecerea de la acorduri locale cu caracter strict umanitar la discuții de nivel diplomatic găzduite direct la Casa Albă.

 

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