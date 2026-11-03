Val de amenințări cu bombă pe cerul Europei. Șapte avioane de pasageri vizate în 24 de ore

Șase zboruri comerciale au fost vizate de amenințări cu bombă, marți, 3 noiembrie, în mai multe țări europene. Incidentele au provocat devieri de la traseu, evacuări și intervenții ale forțelor de securitate. Două avioane Ryanair care se îndreptau spre Roma au fost verificate de autorități, iar unul dintre ele a fost escortat de avioane militare. Toate aeronavele au aterizat în siguranță, iar controalele nu au confirmat existența unor dispozitive explozive. Seria de alerte vine la numai o zi după ce un avion Wizz Air, care zbura de la Londra spre Sofia, a fost nevoit să își modifice traseul din cauza unei amenințări cu bombă. În total șapte avioane au fost amenințate.

O serie neobișnuită de alerte cu bombă a pus în dificultate traficul aerian european, marți, în decurs de numai câteva ore. Șase aeronave care operau curse comerciale au fost vizate de amenințări, determinând autoritățile din Polonia, Spania, Bulgaria și Italia să activeze procedurile de securitate. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, nu există, deocamdată, dovezi că incidentele ar avea legătură între ele. Numărul mare de alerte înregistrate într-un interval atât de scurt a atras însă atenția autorităților, mai ales că o situație asemănătoare avusese loc și luni.

Două avioane, vizate de amenințări cu bombă în Polonia

Prima alertă a vizat un avion al companiei LOT Polish Airlines, care decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra și urma să aterizeze pe aeroportul Chopin din Varșovia. În urma unei amenințări privind prezența unui dispozitiv exploziv, aeronava Boeing 737 MAX a fost deviată către aeroportul Modlin, situat în apropierea capitalei poloneze.

La bord se aflau 181 de persoane. Avionul a aterizat în siguranță, iar pasagerii au fost evacuați pentru ca echipele specializate să verifice aeronava. Aeroportul Modlin a fost închis temporar, însă activitatea a fost reluată după ce autoritățile au stabilit că nu exista niciun dispozitiv exploziv.

La scurt timp, o altă amenințare a vizat un zbor Scandinavian Airlines, care efectua o cursă de la Copenhaga spre Varșovia. Aeronava a aterizat pe aeroportul Chopin, unde a fost verificată de forțele de securitate. Nici în acest caz nu a fost identificată vreo bombă.

Alertă în Spania și intervenție antiteroristă în Bulgaria

Un al treilea incident a avut loc în Spania, unde un avion Ryanair, care zbura de la Manchester către Murcia, a fost vizat de o amenințare cu bombă. La bord se aflau 114 pasageri și șapte membri ai echipajului. După aterizare, oamenii au fost debarcați, iar autoritățile au verificat aeronava. Francisco Lucas, reprezentantul Guvernului spaniol în regiunea Murcia, a anunțat că verificările au exclus prezența explozivilor.

O altă alertă a fost înregistrată pe aeroportul din Sofia, unde un avion sosit din Israel a fost verificat după primirea unei amenințări prin e-mail. Autoritățile bulgare au mobilizat unități antiteroriste pentru efectuarea controalelor. Potrivit televiziunii publice BNT, amenințarea făcea parte dintr-o serie mai amplă de mesaje care vizau mai multe instituții.

Două avioane Ryanair, verificate la Roma. Unul a fost escortat de avioane de vânătoare

Alte două incidente au fost raportate în Italia, pe aeroportul Fiumicino din Roma. Două aeronave Ryanair, care veneau de la Lisabona și Dublin, au fost vizate de alerte privind posibila prezență a unor bombe la bord. Potrivit presei italiene, amenințările au determinat intervenția forțelor de ordine și a echipelor specializate în neutralizarea dispozitivelor explozive. Avionul care venea de la Dublin a fost escortat de două aeronave de vânătoare ale Forțelor Aeriene Italiene, potrivit The Guardian.

Ambele avioane au aterizat în siguranță, iar controalele efectuate asupra aeronavelor, pasagerilor și bagajelor s-au încheiat fără identificarea unor explozivi.

Un incident asemănător a avut loc și luni

Seria de alerte vine la numai o zi după ce un avion Wizz Air, care zbura de la Londra spre Sofia, a fost nevoit să își modifice traseul din cauza unei amenințări cu bombă. Incidentul a avut loc luni, 2 noiembrie. Aeronava decolase de pe aeroportul Luton din Londra și urma să ajungă în capitala Bulgariei. După primirea amenințării, piloții au decis devierea zborului către aeroportul internațional din Budapesta.

Un avion militar Gripen al Forțelor Aeriene Ungare a fost mobilizat pentru escortarea aeronavei, care a aterizat în siguranță. Pasagerii și avionul au fost supuși verificărilor de securitate, iar compania aeriană a transmis că a colaborat cu autoritățile pentru gestionarea situației.