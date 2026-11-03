Dominic Fritz ar putea rămâne și fără salariul de la partid. Proiectul depus în Parlament care îl vizează

Dominic Fritz a fost angajat la partid după ce a rămas fără funcția de primar al Timișoarei, odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări la Legea ANI. Acesta este plătit cu salariul pe care îl avea ca primar.

Dominic Fritz, în calitatea de lider al partidului, este membru al Biroului Național al USR, organul executiv de conducere al formațiunii politice.

Surse din USR au spus pentru Cotidianul că, deși prevederea s-ar aplica și în cazul lui Dominic Fritz, aceasta nu ar putea fi pusă în practică. Sursele motivează prin faptul că o astfel de prevedere ar fi neconstituțională, pentru că restrânge dreptul la muncă.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la Raisa Enachi. Aceasta nu a răspuns la telefon. Am întrebat-o în scris ce a determinat-o să depună proiectul, dar și dacă este unul împotriva lui Dominic Fritz. Deputata nu a răspuns până la momentul publicării acestui material.

Ce mai prevede inițiativa

Proiectul mai prevede și că persoanele care ocupă funcții în cadrul organului executiv al unui partid politic nu pot primi, direct sau indirect, de la formațiunea politică ori de la organizațiile sale teritoriale remunerații, indemnizații, onorarii ori alte sume, foloase sau avantaje cu caracter patrimonial, indiferent de natura, denumirea ori temeiul juridic al acordării acestora, inclusiv pentru exercitarea funcției de conducere.

Un alt articol stipulează că persoanele care se află în situația de a fi angajat la partid și ocupă în același timp o funcție de conducere în cadrul organului executiv al formațiunii politice „au obligația de a înlătura situația de incompatibilitate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, dacă legea va fi adoptată.

Iar trecerea proiectului nu este exclusă. PSD a votat modificările la Legea ANI și a propus amendamentul care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandat. De asemenea, la revenirea proiectului în Parlament, AUR nu a votat proiectul la Camera Deputaților, însă a ajutat la trecerea lui la Senat.

Proiectul a fost votat și de PNL și UDMR, care, deși au admis că modificările legii erau cu dedicație pentru Dominic Fritz, au invocat că legea reprezenta jalon în PNRR și exista riscul de a pierde bani europeni.