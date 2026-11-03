PRIMA NEWS ALEGERILE DIN SUA. Influenţa administraţiei Trump se clatină. Care sunt implicaţiile pentru România şi Europa?

Vine valul albastru în Congresul american? Îi pot bloca democraţii agenda politică lui Trump? Şi ce consecinţe ar putea avea rezultatul alegerilor asupra relaţiei dintre Statele Unite şi Europa?

Analizăm şi ce a făcut administraţia Trump pentru securitatea europeană şi pentru NATO: presiunea asupra aliaţilor pentru creşterea bugetelor militare, consolidarea capacităţilor de apărare şi schimbarea raportului de responsabilitate dintre America şi Europa.

În această seară, la ROMÂNIA, DE RÎPĂ, la PRIMA NEWS, analizăm implicaţiile globale ale alegerilor din SUA alături de invitaţi:

* Ana Birchall – fostă înaltă reprezentantă a prim-ministrului pentru afaceri europene şi parteneriatul cu SUA

* Vladimir Ionaş – sociolog

* Alex Coita – analist

* Petre M. Iancu – jurnalist