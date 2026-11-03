VIDEO Se deschid 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului, după amânări și scandal politic. Anunțul CNAIR

Șoferii vor putea circula, începând de miercuri, 4 noiembrie, pe încă 13 kilometri din Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 Nord. Deschiderea este programată pentru ora 14:00, după mai multe amânări și un scandal între fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, și conducerea CNAIR. Noul tronson va permite circulația directă între autostrăzile A3 și A2, fără tranzitarea vechii centuri a Capitalei.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat marți, 3 noiembrie, că loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord vor fi deschise circulației miercuri, de la ora 14:00.

Cele două sectoare, situate între Afumați și Glina, au o lungime totală de aproximativ 13 kilometri și completează legătura rutieră dintre nordul și estul Capitalei.

Odată cu inaugurarea acestora, șoferii vor putea circula direct între Autostrada A3 București – Ploiești și Autostrada A2 București – Constanța, evitând actuala centură a Bucureștiului, unde traficul este frecvent aglomerat. În prezent, pe cele două semiinele ale Autostrăzii A0 sunt deschiși circulației peste 70 de kilometri.

Investiție de 710 milioane de lei pentru cele două loturi

Construcția celor două tronsoane a costat aproximativ 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Lotul 3, cu o lungime de aproximativ 8,6 kilometri, face legătura între Afumați și Pantelimon și a fost construit de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation.

Lotul 4, care continuă traseul spre Autostrada A2, are aproximativ 4,5 kilometri și a fost realizat de compania românească UMB.

Deși lucrările pe lotul 4 fuseseră finalizate mai devreme, sectorul nu putea fi deschis independent, din cauza lipsei unei conexiuni funcționale pentru descărcarea traficului.

Inaugurarea, amânată după un scandal politic

Deschiderea circulației pe cei 13 kilometri fusese anunțată inițial pentru 26 octombrie de Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

La data respectivă, însă, tronsonul nu a mai fost inaugurat, iar situația a provocat un schimb de acuzații între fostul oficial și conducerea CNAIR. Cosma a susținut că amânarea ar fi avut motive politice și i-a acuzat pe Sorin Grindeanu și Cristian Pistol că ar fi blocat deschiderea circulației, deși lucrările erau aproape finalizate.

De cealaltă parte, CNAIR a transmis că mai existau lucrări de executat, inclusiv la parapetele de protecție și la elementele necesare siguranței rutiere. Reprezentanții companiei au precizat atunci că inaugurarea putea avea loc numai după finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției. Acuzațiile privind o presupusă intervenție politică nu au fost confirmate independent.

Ce înseamnă deschiderea pentru șoferi

Punerea în circulație a celor două loturi reprezintă un pas important pentru completarea Autostrăzii de Centură a Bucureștiului. Noua conexiune ar urma să reducă presiunea asupra drumurilor existente din nord-estul Capitalei, în special pentru transportatorii care se deplasează între Autostrada A3 și Autostrada A2.

În același timp, șoferii care tranzitează zona vor avea la dispoziție o rută de mare viteză, fără să mai fie nevoiți să folosească vechea centură. Cu toate acestea, Autostrada A0 nu va fi complet finalizată. Pe semiinelul nordic mai rămâne de construit lotul 1, dintre Joița și Corbeanca, cu o lungime de aproximativ 17,5 kilometri.

Deschiderea programată pentru 4 noiembrie va permite însă utilizarea unei noi legături continue între două dintre cele mai importante autostrăzi care deservesc Capitala.