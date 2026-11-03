VIDEO Educația, principala prioritate pentru antreprenorii români. Ce investiții cer pentru următorii cinci an

Educația și formarea profesională ar trebui să fie principalele priorități de investiții ale României în următorii cinci ani, consideră aproape patru din zece antreprenori. Potrivit Barometrului NewMoney – INSCOP 2026, oamenii de afaceri cer și mai mult sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, investiții în energie și infrastructură. Rezultatele apar într-un moment în care încrederea antreprenorilor în economia românească este în scădere.

Educația ocupă primul loc în clasamentul domeniilor în care statul ar trebui să investească pentru a susține dezvoltarea economică. Potrivit celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor NewMoney – INSCOP, prezentată marți, 3 noiembrie, 39,3% dintre respondenți consideră că educația și formarea profesională trebuie să primească prioritate în următorii cinci ani.

La o diferență foarte mică se află sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a antreprenorilor locali, indicată de 38,2% dintre participanții la sondaj.

Rezultatele arată că mediul de afaceri pune accent atât pe pregătirea forței de muncă, cât și pe măsurile care pot ajuta companiile românești să se dezvolte.

Energia și infrastructura, printre domeniile în care antreprenorii cer investiții

Pe locul al treilea în clasamentul priorităților se află energia și securitatea energetică, menționate de 29,6% dintre respondenți.

Infrastructura rutieră și feroviară este considerată esențială de 26,1% dintre antreprenori, în timp ce agricultura și procesarea produselor agricole sunt indicate de 25,8%.

Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice reprezintă o altă prioritate, menționată de 24,2% dintre cei chestionați. Industria și producția locală sunt susținute de 20% dintre respondenți, iar sănătatea de 18,4%.

În schimb, cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică sunt indicate de numai 12,7% dintre antreprenori.

Datele reflectă domeniile în care oamenii de afaceri consideră că România ar trebui să concentreze investițiile publice pentru a accelera creșterea economică.

Trei din patru antreprenori sunt pesimiști în privința direcției țării

Sondajul scoate în evidență și deteriorarea încrederii în evoluția economiei românești. Nu mai puțin de 75,4% dintre antreprenori consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, față de 54% în 2025.

Doar 16,6% dintre respondenți cred că țara merge într-o direcție bună, un procent semnificativ mai mic decât cel înregistrat anul trecut. În același timp, 53,4% dintre antreprenori afirmă că situația financiară a propriilor companii este mai proastă decât în urmă cu un an. Incertitudinea economică influențează și planurile de dezvoltare. Aproximativ 62% dintre cei chestionați spun că nu intenționează să investească în extinderea activității în următoarele 12 luni.

Ce spun reprezentanții INSCOP

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat că rezultatele cercetării arată dificultățile cu care se confruntă companiile, dar și nevoia unui parteneriat mai puternic între investitorii străini și antreprenorii români.

Acesta a atras atenția asupra importanței predictibilității politicilor publice pentru refacerea încrederii mediului de afaceri. Barometrul a fost realizat în perioada 19-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori cu afaceri în România. Rezultatele au fost prezentate la București, în cadrul unui eveniment la care au participat premierul Luca Niculescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Prezent la lansarea Barometrului Antreprenorilor NewMoney – INSCOP, premierul Luca Niculescu a subliniat că dezvoltarea economiei reprezintă o prioritate pentru Guvern. Acesta a transmis că autoritățile sunt interesate să afle direct de la antreprenori care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă și ce măsuri ar putea susține mediul de afaceri. „Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă”, a declarat premierul, care a dat asigurări că Executivul își dorește consolidarea parteneriatului cu reprezentanții mediului privat.